Kurz vor Start der Sendung Dschungelcamperin Sarah Kern zeigt sich hüllenlos im „Playboy“

Sarah Kern lässt für den "Playboy" die Hüllen fallen. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 09:54 Uhr

Das Geheimnis ist gelüftet: Sarah Kern ist die diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmerin auf dem Cover des deutschen "Playboy". Es ist bereits der zweite hüllenlose Auftritt im Magazin für die 55-Jährige.

Kurz bevor Sarah Kern (55) ab dem 19. Januar in Australien um die Dschungelkrone in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" kämpft, wird der deutsch-dänischen Designerin jetzt noch eine große Ehre zuteil: Sie ist der Coverstar für die neue Ausgabe des deutschen "Playboy".

"Bin heute die beste Version von Sarah"

"Ich bin froh, dass ich diese Message jetzt senden kann, denn als junge Frau war ich nicht so selbstbewusst", sagt Sarah Kern im Interview zum Cover. Allerdings ist es nicht ihr erster "Playboy"-Auftritt: Bereits im Oktober 2000 war die damals Anfang 30-Jährige in dem Magazin zu sehen. Ihre aktuellen Bilder seien aber "viel geiler", so Kern. "Ich bin heute die beste Version von Sarah – und das ist eine, die konnte ich damals noch gar nicht kennen." Sie sei heute "viel stärker und selbstbewusster". Das hänge unter anderem damit zusammen, dass sie sich 2019 als Mutter von zwei Kindern "an meinen eigenen Haaren aus einer Insolvenz rausgezogen" habe, zudem an ihrem Auswandern nach Malta im Jahr 2018. Sie habe sich "einfach mal Zeit genommen, mich selber zu finden. Ich glaube, man sieht mir an, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut".

Sarah Kern geht mit "Respekt" in den australischen Dschungel

Ob ihr dieses neue Selbstbewusstsein wohl auch im australischen Dschungel helfen wird? Kern blickt gespannt auf das Abenteuer: "Freude ist es nicht unbedingt. Angst wäre aber auch falsch. Ich gehe mit Respekt an die Sache heran und mit der Hoffnung, dass ich nicht durchdrehe. Aber ich bin eigentlich recht sozial und war schon immer ein Mannschaftsplayer. Das sind gute Voraussetzungen", sagt sie im Interview.

Im Dschungelcamp auf Luxus zu verzichten, wird ihr laut eigener Aussage nicht schwerfallen: "Gar nicht. Ich habe schon oft in meinem Leben auf alles verzichtet. Nachdem ich insolvent war, stand ich mit nichts da, mir wurde sogar das Konto gesperrt. Ich glaube, ich habe mehrfach bewiesen, dass ich gut ohne Luxus leben kann."

Ex-Ehemann Otto Kern hätte die Fotos "sexy" gefunden

Die Entscheidung, für den "Playboy" blank zu ziehen, traf Sarah Kern ohne die Zustimmung ihres aktuellen Lebensgefährten. "Inzwischen freut er sich für mich, aber er fand es nicht cool", sagt sie. "Aber darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen – das würde ich nur bei einem Ehemann tun. Wenn ich jemanden um Erlaubnis gefragt hätte, wäre es Otto gewesen." Mit Otto Kern (1950-2017) war Sarah Kern von 1995 bis 1999 verheiratet, er ist der Vater ihres Sohnes Olivier. Der 2017 verstorbene Modeunternehmer "hätte die Fotos sexy gefunden", so Sarah Kern. Aus einer weiteren Ehe hat Sarah Kern einen 2007 geborenen Sohn. Seit einigen Jahren ist sie mit ihrem Lebensgefährten Tobias Pankow liiert.

Die Februar-Ausgabe des "Playboy" mit Sarah Kerns Bilderstrecke erscheint am 11. Januar im Zeitschriftenhandel. Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/sarah-kern-februar-2024