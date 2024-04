Musik Dua Lipa: Das erwartet die Fans bei ihrem Glastonbury-Auftritt

Dua Lipa The BRIT Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2024, 12:44 Uhr

Die Popsängerin will bei ihrem Auftritt auf der Bühne des berühmten Musikfestivals alles geben.

Dua Lipa zieht für ihren Glastonbury-Auftritt „alle Register“.

Die Popsängerin bereitet sich bereits auf die Proben für das Festival vor. Im Juni wird die 28-Jährige als Headliner bei dem Musikevent in Worthy Farm performen. Ein Insider verrät gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Dua ist der am meisten auf Pop fokussierte Headliner, den Glastonbury seit Jahren hatte, und sie zieht alle Register, um zu beeindrucken. Sie weiß, wie man eine große Show auf die Beine stellt, und sie plant, all das nach Worthy Farm zu bringen.“

Die ‚Training Season‘-Interpretin habe bereits sehr konkrete Pläne für ihren Auftritt und wolle nichts dem Zufall überlassen. „Dua wird eine Tanztruppe auf der Bühne haben und einige sehr schwierige Choreographien vorführen. Sie lässt sich von Kylie Minogue inspirieren und wird bewegliche Plattformen auf der Bühne haben, so wie Kylie es bei ihrem Headliner-Auftritt 2019 gemacht hat.“

Es wird erwartet, dass die Chartstürmerin von einigen berühmten Gesichtern auf der Bühne begleitet wird. „Dua wird auch besondere Gäste mitbringen“, fügt der Insider hinzu. Die ‚Levitating‘-Künstlerin könne es kaum abwarten, als Glastonbury-Headliner aufzutreten. „In vielerlei Hinsicht hat Dua das Gefühl, dass alles seit ihrem Debüt-Song ‚New Love‘ im Jahr 2015 auf diesen Moment hingearbeitet hat, also wird es ein wirklich emotionaler Abend für sie sein.“