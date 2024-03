Stars Dua Lipa: Der Schulchor wollte sie nicht

Dua Lipa- March 2024 - BRIT Awards 2024 -The O2 Arena - London- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2024, 10:38 Uhr

Die Popsängerin enthüllt, dass sie sich einst vor der ganzen Schule beim Vorsingen blamierte.

Dua Lipa wurde einst aus ihrem Schulchor ausgeschlossen, weil sie keine hohen Noten singen konnte.

Heute gehört die britische Sängerin zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt und erobert mit Hits wie ‚Levitating‘ und ‚New Rules‘ die Charts. Als Kind versagte sie jedoch beim Vorsingen und durfte nicht Teil des Schulchors sein.

Auf dem YouTube-Kanal von Trixie Mattel erinnert sie sich: „Der Musiklehrer sagte – es war eine Versammlung: ‚Also gut, wer möchte singen und im Chor mitmachen?‘ Ich meinte: ‚Wisst ihr was? Das würde ich gerne machen.‘ Also beschloss ich, für die ganze Schule aufzustehen, und er begann auf dem Klavier zu spielen. Es war dieser verrückte hohe Ton, und es kam nichts heraus – nur Luft. Und die ganze Schule fing an zu lachen.“

Daraufhin sei es ihr nicht erlaubt worden, im Chor mitzusingen. „Er sagte: ‚Weißt du was? Mehr Glück beim nächsten Mal.‘ Das war’s“, berichtet Dua. Später habe sie es doch noch geschafft, Teil des Chors zu werden. „Aber ich war in der unteren Stimmlage.“

Die 28-Jährige schreibt es ihrem Theaterlehrer zu, dass er sie zu der selbstbewussten Sängerin gemacht hat, die sie heute ist. „Ich habe jeden Samstag in einer Theaterschule in London Gesangsunterricht genommen und es war der Lehrer dort, der mir geholfen hat, mein Selbstvertrauen zu stärken“, schildert sie.