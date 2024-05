Stars Dua Lipa: Der Traum von Glastonbury

Dua Lipa - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2024, 17:56 Uhr

Die 28-jährige Sängerin träumt seit ihrem ersten Album von einem Auftritt bei dem legendären Festival.

Dua Lipa träumt seit ihrem ersten Album von einem Auftritt beim Glastonbury.

Die 28-jährige Sängerin wird diesen Sommer bei dem legendären englischen Festival neben Coldplay und SZA als Headlinerin auf der Bühne stehen. Im Podcast ‚Dish‘ verriet Dua jetzt, dass der Auftritt beim Glastonbury seit ihrer Debüt-LP 2017 einer ihrer sehnlichsten Wünsche gewesen sei. In der aktuellen Folge erzählt sie: „Als ich mein erstes Album schrieb — ich stehe voll auf Vision-Boards und Manifestation und so weiter — hatte ich aufgeschrieben, dass ich mit meinem dritten Album beim Glastonbury spielen will.“

Dass die Veranstalter des Events sie als Hauptattraktion des diesjährigen Festivalwochenendes buchen wollten, erfuhr die britisch-albanische Singer-Songwriterin bereits vor zwei Jahren. „Ich erhielt im November 2022 am Ende meiner ‚Future Nostalgia‘-Tournee einen Anruf“, berichtet Dua weiter. „Ich kam gerade aus Australien zurück und erinnere mich daran, dass ich meine Emails checkte und da stand einfach: Glastonbury. Ich dachte mir nur ‚Oh, das ist interessant.‘ Ich öffnete die Mail und rief ‚Oh mein Gott!‘ Ich konnte nicht glauben, was ich da las. Ich musste die Seite einige Male neu laden, um sicherzustellen, dass ich nicht halluzinierte oder mich aufgrund des Jetlags täuschte. Es war die beste Email aller Zeiten. Ich glaube, ich habe meine Mails seitdem nicht mehr gecheckt. Nie mehr habe ich meine Mails angeschaut, denn von da an konnte es nur bergab gehen. Es war einfach so surreal.“