Musik Dua Lipa: Für ihr neues Album schrieb sie 97 Songs

Dua Lipa performs onstage during the 66th GRAMMY Awards LA Feb 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2024, 18:00 Uhr

Dua Lipa sprach darüber, für ihr neues Album „97 Songs geschrieben“ zu haben.

Die 28-jährige Sängerin arbeitet seit Jahren an ihrem neuen Album und hat jetzt verraten, dass sie ständig an ihren neuen Songs in einem „Notizbuch“ schreibt, das sie in einem CVS-Laden in Amerika kaufte.

Auf die Frage nach ihrem Songwriting-Prozess für ihre kommenden Platte bei ihrem Auftritt in der ‚Jimmy Kimmel Live!‘-Talkshow antwortete Dua: „Ich habe 2021 mit dem Schreiben für dieses Album angefangen und wollte einfach meine Ideen niederschreiben. Also bin ich zu CVS gegangen und habe mir einfach eines dieser Notizbücher geholt. Hätte ich gewusst, wie wichtig dieses Buch sein würde, dann hätte ich mir vielleicht ein schickeres Buch besorgt.“ Der Star gab zudem zu, dass sie es liebe, in dem Laden einzukaufen. „Ich liebe CVS. Ich bin davon wie besessen. Es gibt gar nichts Besseres als ein CVS, in das man einfach reingeht und eine Menge Sachen kauft, die man gar nicht braucht.“ Dua habe alle ihre neuesten Songs in das Notizbuch geschrieben und sagte: „Es enthält jeden einzelnen Song, den ich für dieses Album schrieb … Ich habe insgesamt 97 Songs geschrieben.“ Auf die Frage, ob einige der Lieder dabei nicht gut gelungen seien, witzelte Lipa: „Ja, ungefähr 80 davon.“