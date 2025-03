Musik Calvin Harris schreibt Geschichte mit Doppelresidenz auf Ibiza

Calvin Harris - Huxley PR 2025 ONE USe BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2025, 17:00 Uhr

Calvin Harris wird in diesem Sommer Geschichte schreiben.

Er wird der erste Künstler sein, der in einer einzigen Saison im Ushuaïa Ibiza eine Doppelresidenz am selben Veranstaltungsort auf Ibiza abhält. Der Superstar-DJ und Produzent – zu dessen größten Hits ‚One Kiss‘ mit Dua Lipa, ‚We Found Love‘ mit Rihanna und ‚How Deep Is Your Love‘ mit Disciples gehören – wird dienstags und freitags in der weltberühmten Party-Location mit „25 sorgfältig kuratierten Shows eine weltexklusive Residenz bieten, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat“.

In einer Pressemitteilung heißt es weiter: „Freitags wird er seine Herrschaft als eine der gefragtesten Veranstaltungen der Insel fortsetzen, während der dienstags eine neue Ära einläutet und ein frisches Konzept einführt, das die Grenzen von Produktion, Sound und Spektakel erweitert.“ Harris sagte: „Das ist etwas, das noch nie zuvor gemacht wurde, und ich freue mich sehr, der erste Künstler zu sein, der eine Doppelresidenz im Ushuaïa Ibiza hat.“ Nichts davon sei möglich ohne die unglaublichen Fans, die ihn bei jedem Schritt des Weges begleitet haben. „Die Energie von Menschen aus der ganzen Welt, die alle im Epizentrum der elektronischen Musik zusammenkommen, ist etwas, das ich kaum erwarten kann, wieder zu spüren. Zwei Residencies, zwei völlig unterschiedliche Nächte – das wird eine Saison wie keine andere.“

Der 41-jährige Künstler kündigte kürzlich seine Rückkehr zu seinen Wurzeln als Sänger mit einer Vorschau auf den Country-angehauchten Track ‚Smoke The Pain Away‘ an und er hat einen neuen, robusten Look, um den Beginn seines nächsten Kapitels zu markieren. Tickets für die Ushuaïa Ibiza Residency sind ab sofort über theushuaiaexperience.com erhältlich.