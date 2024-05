Musik Dua Lipa konzentriert sich auf ihren Auftritt beim Glastonbury-Festival

Dua Lipa - NY -2024 TIME100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2024, 13:30 Uhr

Dua Lipa sprach darüber, dass sie „die ganze Zeit“ über an ihren Auftritt beim Glastonbury-Festival denkt.

Die 28-jährige Popsängerin wird bei dem diesjährigen Glastonbury-Musikfestival auf der Pyramid Stage performen, wobei die Künstlerin fest entschlossen dazu sei, alles richtig zu machen.

In einem Gespräch mit der BBC verriet Lipa: „Darüber denke ich die ganze Zeit über nach. 50 Prozent meiner Gedanken sind auf Glastonbury gerichtet, der Rest gilt meinen alltäglichen Aufgaben.“ Bei dem kommenden Festival werden zum ersten Mal zwei weibliche Headliner auftreten, Dua und SZA, wobei die ‚Levitating‘-Hitmacherin stolz darauf sei, ein Teil des kulturellen „Wandels“ zu sein. Dua erklärte: „Ich bin so glücklich darüber, ein Teil dieses Wandels zu sein. Es ist wichtig, mehr weibliche Headliner zu haben. Wir müssen einfach weiterhin Druck ausüben und diese Veränderung herbeiführen.“ Lipa enthüllte, dass sie ehrgeizige Pläne für ihren Auftritt beim Glastonbury habe und erklärte, dass sie der Pyramid Stage eine Nachtclub-Atmosphäre verleihen möchte. Die preisgekrönte Künstlerin sagte: „Das könnte eine Herausforderung werden, aber ich muss einen Weg finden, 150.000 Menschen das Gefühl zu geben, in einem kleinen Nachtclub zu sein. Das ist das Ziel und wenn es einen Ort gibt, an dem man das erreichen kann, dann ist es das Glasto.“ Unterdessen enthüllte ein Insider vor kurzem, dass Dua für ihre Glastonbury-Show „alle Hebel in Bewegung setzen“ würde. Die Chartstürmerin habe sich vor ihrem Festivalauftritt von Kylie Minogue inspirieren lassen.