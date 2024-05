Stars Dua Lipa: Popmusik muss ernst genommen werden

Dua Lipa - NY -2024 TIME100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2024, 16:30 Uhr

Die 28-jährige Sängerin wünscht sich, dass das Popgenre mehr Bedeutung erhält.

Dua Lipa wünscht sich, dass Popmusik wieder mehr Tiefgang bekommt.

Die 28-jährige Sängerin ist der Meinung, dass Künstler aus dem Popgenre oft nicht wirklich ernst genommen werden. Dass Pop alles andere als oberflächlich ist, will Dua jetzt mit ihrem neuen Album ‚Radical Optimism’ beweisen. Im Gespräch mit der BBC erklärte sie dazu: „Als Popkünstlerin gibt es immer dieses Stigma nicht ernst genommen zu werden. Popmusik gibt uns ein gutes Gefühl, sie kann tief sein oder ehrlich oder realistisch. Aber das ist eine Herausforderung, der ich mich stellen will: der Popmusik ihre Bedeutung zurückzugeben.“

In ihrer Musik thematisiert Dua Lipa unter anderem auch ihr Liebesleben. Über die Jahre hätten ihre Songs dabei an Reife gewonnen, so die ‚New Rules‘-Interpretin weiter: „Ich war früher viel impulsiver und reaktionsfreudiger, aber nicht jede Trennung muss etwas Schlechtes sein.“ Durch ihre steile Karriere im Musikbusiness sei ihr Privatleben um einiges komplizierter geworden. „Ich weiß nicht, ob die Leute sich trauen, mich anzusprechen“, verriet die Sängerin, die derzeit in einer Beziehung mit dem Schauspieler Callum Turner ist. „Dating-Apps würden für mich glaube ich nicht funktionieren. Die anderen würden wahrscheinlich glauben, dass sie getäuscht werden.“