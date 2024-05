Musik Dua Lipa: Sie wünscht sich Cyndi Lauper als Glastonbury-Gast

Dua Lipa - NY -2024 TIME100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 10:00 Uhr

Dua Lipa hofft, dass Cyndi Lauper sie beim Glastonbury begleiten wird.

Die ‚Levitating‘-Hitmacherin wird im Juni als Headliner auf der Pyramid Stage auf dem weltberühmten Festival auftreten und freut sich nicht nur darauf, ihre Fans mit einigen Songs ihres neuen Albums ‚Radical Optimism‘ sowie ihren klassischen Singles zu verwöhnen, sondern sie möchte auch eine Anspielung auf die Vergangenheit machen, indem sie die ‚Girls Just Want to Have Fun‘-Sängerin auf die Bühne der Worthy Farm einlädt.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ über die Einladung an Cyndi: „Dua kann es kaum erwarten, nach Glastonbury zu gehen und sie kann es kaum erwarten, dass die Leute ihre neue Musik hören. Sie weiß, dass die Platte einen Nerv bei ihren Fans treffen wird, aber für die Old-School-Musiker auf der Farm wünscht sie sich einen Hauch von Nostalgie. Kevin Parker von Tame Impala, der mit Dua an Radical Optimism gearbeitet hat, ist ein anderer. Sie will, dass dieses Set in die Geschichte eingeht.“

Kürzlich wurde behauptet, dass die ‚Houdini‘-Sängerin ein spektakuläres, bewegendes Bühnenset beim Glastonbury plant. Ein Insider verriet ‚The Sun‘ letzten Monat: „Dua ist die Pop-fokussierteste Headlinerin, die Glastonbury seit Jahren hatte, und sie zieht alle Register, um zu beeindrucken. Sie weiß, wie man eine große Show auf die Beine stellt, und sie plant, all das auf die Worthy Farm zu bringen.“ Dua wird mit einer Tanztruppe auf der Bühne stehen und eine knifflige Choreografie aufführen. Sie soll sich dabei von Kylie Minogue inspirieren lassen und bewegliche Plattformen auf der Bühne haben, wie Kylie es während ihres Headliner-Slots im Jahr 2019 getan hat. Dua selbst hat zugegeben, dass sie viel Zeit damit verbracht habe, über ihre Performance nachzudenken. Im Gespräch mit der ‚BBC‘ teilte Dua mit: „Ich denke die ganze Zeit darüber nach. 50 Prozent meiner Gedanken gehen nach Glastonbury, der Rest ist für alltägliche Aufgaben.“