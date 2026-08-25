Stars Dua Lipa und Callum Turner befolgten am Hochzeitstag zwei Ratschläge: ‚Es war magisch‘

Dua Lipa and Callum Turner - Sicily wedding 2026 - Agostino Fabio/Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 18:00 Uhr

Dua Lipa schwärmt von ihrem „magischen“ Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Callum Turner.

Das prominente Power-Paar gab sich im Juni im italienischen Palermo das Jawort. Die 31-jährige Popsängerin und der ‚Masters of the Air‘-Schauspieler genossen ihren großen Tag dabei so, als wären sie selbst Gäste auf ihrer eigenen Hochzeit.

Gegenüber ‚Vogue Italia‘ sagte sie: „Der Hochzeitstag war magisch. Wir haben so viele Ratschläge bekommen, aber wir haben beschlossen, nur zwei davon zu befolgen: den Tag so zu erleben, als wären wir selbst Gäste, und uns in der Menge immer wieder gegenseitig zu suchen und einander nie aus den Augen zu verlieren. Auf diese Weise haben wir wirklich so viele gemeinsame Erinnerungen.“

Nach ihrer Hochzeit mit ‚Eternity‘-Schauspieler Callum möchte Dua beim Schreiben neuer Songs nun erkunden, „was passiert, wenn man die wahre Liebe tatsächlich findet“. Sie fügte hinzu: „Über Liebeskummer zu sprechen, ist etwas sehr Übliches. Als ich jünger war, habe ich viel mehr Inspiration aus der Suche und der Sehnsucht gezogen. Und das liegt daran, dass das Gefühl, innerlich zerbrochen zu sein, eine sehr starke und laute Emotion ist.“ Jetzt allerdings hat sie offensichtlich einen anderen Fokus und will sich stattdessen auf positive Gefühle konzentrieren. „Mich interessieren die komplexen Seiten einer Beziehung, ihre ruhigeren Aspekte, die kleinen Dinge.“

Im vergangenen Monat gab der 36-jährige Callum zu, dass die Gründung einer Familie mit Dua zu seinen Prioritäten gehört. Auf die Frage nach seinen Plänen für das kommende Jahrzehnt sagte er gegenüber ‚Esquire UK‘ für dessen digitale Ausgabe vom August 2026: „Mehr vom Gleichen. Familie.“ Auf die Nachfrage, ob Familie für ihn Priorität habe, antwortete er: „Natürlich, ja. Ich bin 36. Ich würde gerne eine Familie haben und ein paar Kinder großziehen.“

Eine Woche vor ihrer Hochzeit in Italien hatten Callum und Dua bereits am 30. Mai in einer zurückhaltenden Zeremonie im Old Marylebone Town Hall in London geheiratet. Der ‚The Capture‘-Schauspieler bezeichnete den Tag, an dem er mit seiner Partnerin nach zwei Jahren Beziehung das Eheversprechen austauschte, als den „schönsten“ seines Lebens. Er sagte: „Es war unglaublich, und es war … es war der schönste Tag meines Lebens. Wir waren gestern im Park, und jeder, der an uns vorbeiging, sagte: ‚Herzlichen Glückwunsch.‘ Es war ziemlich surreal.“

Dua und Callum teilen ihre Leidenschaft fürs Reisen, und er sagte, es sei „schön“, eine Partnerin gefunden zu haben, die genauso sehr mit ihm zusammen sein möchte wie er mit ihr. Er sagte: „Wir gehören alle zum selben Zirkus. Wir haben beide dieselbe Stimme im Kopf, die sagt: ‚Lauf los, zieh umher, sieh dir die Welt an, erkunde und entdecke sie.‘ Und ja, wir lieben es, das gemeinsam zu tun. Es ist schön, jemanden zu finden, den man liebt und der einen ebenfalls liebt und mit dem man die ganze Zeit zusammen sein möchte.“