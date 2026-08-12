Film Margaret Qualleys ‚Possession‘-Remake kommt im Juni 2027 ins Kino

Margaret Qualley - TIFF premiere of The Substance 2025 - Must credit JA/Everett Collection/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 11:00 Uhr

Margaret Qualleys 'Possession'-Remake kommt im Juni 2027 ins Kino.

Das Remake von ‚Possession‘ mit Margaret Qualley und Callum Turner soll im Juni 2027 in die Kinos kommen.

Der mit Spannung erwartete Neustart des Horrorfilms von 1981 soll laut ‚Deadline‘ am 11. Juni des kommenden Jahres starten und damit zeitgleich mit ‚Drachenzähmen leicht gemacht‘ ins Rennen gehen. Regie führt Parker Finn, der zuvor den Horrorfilm ‚Smile‘ aus dem Jahr 2022 inszenierte. Margaret Qualley und Callum Turner spielen ein Ehepaar, dessen Beziehung an einen Wendepunkt gelangt, als die Frau die Scheidung verlangt. Im weiteren Verlauf nimmt die Geschichte jedoch eine zunehmend düstere und übernatürliche Wendung.

Im Original waren Isabelle Adjani und der inzwischen verstorbene Sam Neill in den Hauptrollen zu sehen. Zum Cast der Neuverfilmung gehören neben Qualley und Turner unter anderem Paul Dano, Diego Calva und Madeline Brewer. Der Juni 2027 dürfte für Kinofans ohnehin ein besonders vollgepackter Monat werden. Bereits eine Woche vor dem ‚Possession‘-Remake soll Brie Larsons Horrorfilm ‚Skeletons‘ starten. Eine Woche später folgt mit ‚Spider-Man: Beyond the Spider-Verse‘ ein weiterer großer Kinofilm.

Die Nachricht über Margaret Qualleys Besetzung stieß bei Filmfans auf große Begeisterung. Die Schauspielerin hatte zuletzt mit ihrer viel gelobten Rolle im Horrorfilm ‚The Substance‘ auf sich aufmerksam gemacht. Dass sie nun erneut in ein düsteres Genre eintaucht, ist für Qualley allerdings eine ungewohnte Herausforderung. Gegenüber ‚People‘ sagte sie, die Rolle liege „wirklich außerhalb meiner Komfortzone“. Sie erklärte weiter: „Ich glaube, für mich ist das etwas, das ich wirklich noch nie gemacht habe. Ich denke, dass ich mich im Laufe meiner Karriere ganz bewusst in die entgegengesetzte Richtung bewegt habe.“