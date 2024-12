Erste Anhörung seit Inhaftierung „Dünner“ und „ergraut“: Sean „Diddy“ Combs gezeichnet vor Gericht

Hat offenbar im Gericht ein paar Kilos verloren: Sean "Diddy" Combs. (dr/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 13:42 Uhr

Bei seiner ersten Gerichtsanhörung seit der Inhaftierung erschien Sean "Diddy" Combs laut Augenzeugenberichten sichtlich gezeichnet. An Weihnachten erwartet den Rapper im Gefängnis aber immerhin ein festliches Menü.

Der inhaftierte Rapper Sean "Diddy" Combs (55) zeigte sich laut Augenzeugenberichten bei seiner ersten Gerichtsanhörung seit seiner Inhaftierung im September am Mittwoch stark verändert – und offenbar von den Gefängnisbedingungen gezeichnet. "Er wirkte erstaunlich dünn nach den Monaten in Untersuchungshaft", berichtete die Journalistin Elizabeth Millner dem "Law&Crime Network". Auch seine Haare seien deutlich ergraut. Er erschien in einer hellbraunen Gefängnisuniform.

Ein Vertrauter des Rappers betont jedoch laut Medienberichten, Combs sei "fit, gesund und voll auf seine Verteidigung fokussiert". Er trainiere regelmäßig und sei guter Dinge. Sein Anwalt hatte zuvor allerdings bereits eingeräumt, dass das Essen im Gefängnis der "härteste Teil" der Haft für seinen Mandanten sei.

Festessen an Weihnachten

Im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, wo Combs seit September einsitzt, erwartet ihn zu Weihnachten aber immerhin ein festliches Menü. Zum Mittagessen soll es laut "People"-Magazin gebratenes Hähnchen, Makkaroni mit Käse, Preiselbeersoße, Brötchen und ein Feiertagsdessert geben. Das Abendessen fällt mit zwei Erdnussbutter-Jelly-Sandwiches, Kartoffelchips und Obst dagegen ein wenig bescheidener aus.

Für Diddy gab es vor Gericht außerdem ein Wiedersehen mit seiner Familie. Als seine Söhne Christian und Justin Combs den Gerichtssaal betraten, hellte sich den Berichten zufolge die Miene des Rappers merklich auf. Er "strahlte" und winkte ihnen zu, so Millner. Zudem fragte er laut "The Hollywood Reporter" in Richtung seiner Kinder, ob es ihnen gut gehe. Diese sollen mit jeweils einem Daumen nach oben geantwortet haben.

Prozessbeginn ist Anfang Mai

Combs wurde im September unter anderem wegen des Verdachts auf Sexhandel und Erpressung verhaftet. Die Anklage ist das Ergebnis monatelanger Ermittlungen. Der Prozessbeginn ist für den 5. Mai 2025 angesetzt. Der Rapper plädiert auf nicht schuldig und weist bislang alle Vorwürfe zurück.