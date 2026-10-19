Stars Dylan Sprouse schwärmt von Barbara Palvin: ‚Ich weiß nicht, woher sie die Energie nimmt‘

Dylan Sprouse at the Victoria's Secret Fashion Show - Getty - October 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 18:00 Uhr

Dylan Sprouse ist seit wenigen Wochen Vater und kann kaum glauben, wie viel Energie seine Frau Barbara Palvin nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter aufbringt.

Während der 34-jährige Schauspieler selbst mit Müdigkeit zu kämpfen hat, feierte das ungarische Model bereits ihr großes Comeback auf dem Laufsteg. Das Paar, das 2023 geheiratet hatte, begrüßte vor rund sechs Wochen sein erstes gemeinsames Kind. Die kleine Sylvie hat den Alltag der beiden seitdem grundlegend verändert.

Am Sonntag (18. Oktober), kehrte Palvin bei der ‚Victoria’s Secret Fashion Show 2026‘ in Kalifornien auf den Laufsteg zurück. Für ihren Ehemann war dieser Auftritt ein besonderer Grund zum Stolz. Gegenüber ‚E! News‘ erklärte der frühere ‚Hotel Zack Cody‘-Star, dass er selbst seit der Geburt seiner Tochter ständig erschöpft sei. „Ich weiß nicht, woher sie die Energie nimmt“, sagte Sprouse über seine Frau. Er sei ohnehin häufig müde, und mit einem Neugeborenen werde die Erschöpfung natürlich noch größer. Palvin dagegen schaffe es scheinbar mühelos, ihre neue Rolle als Mutter mit ihrem Beruf zu verbinden. „Barbara steht einfach auf und schaltet in den Supermama-Modus. Und jetzt läuft sie auch noch bei dieser Show mit“, schwärmte er. Scherzhaft fügte Sprouse hinzu, dass manche Menschen offenbar einfach besser seien als andere. Vor allem aber sei er unglaublich stolz auf seine Frau.

Trotz der schlaflosen Nächte genießt Sprouse seine neue Rolle als Vater. Besonders die kleinen Fortschritte seiner Tochter bereiten ihm große Freude. Sylvie beginne inzwischen, Gesichter immer deutlicher wahrzunehmen und auf ihre Eltern zu reagieren. „Ihr Sehvermögen wird immer besser, und deshalb beginnt sie, Gesichter viel deutlicher zu erkennen“, erzählte der Schauspieler. Besonders glücklich mache ihn, wenn seine Tochter ihn ansehe und lächle. Manchmal habe er sogar den Eindruck, dass sie bereits über seine Witze lache. „Mehr kann sich ein Vater eigentlich nicht wünschen“, sagte Sprouse.

Allerdings habe ihn das Leben mit einem Neugeborenen auch in anderer Hinsicht verändert. Vor allem sein Umgang mit den weniger angenehmen Seiten der Babypflege sei inzwischen deutlich entspannter. Auf die Frage, was ihn bislang am meisten überrascht habe, antwortete er scherzhaft, wie unempfindlich er mittlerweile gegenüber Körperflüssigkeiten geworden sei. Das gehöre offenbar einfach zum Elternsein dazu.

Ende September veröffentlichten Sprouse und Palvin auf ‚Instagram‘ erstmals ein gemeinsames Foto als dreiköpfige Familie. Die Aufnahme zeigt die beiden Eltern mit ihrer Tochter von hinten. Dylan hält das Neugeborene im Arm, während die Familie gemeinsam ein Baseballspiel im Fernsehen verfolgt.

Passend dazu tragen alle drei Trikots der ‚Los Angeles Dodgers‘. Mit der Bildunterschrift deutete das Paar außerdem an, dass Sylvie am oder kurz nach dem 7. September zur Welt gekommen sein könnte. „Dieses Jahr haben wir den Labor Day wörtlich genommen“, schrieben die beiden zu dem Foto. Der amerikanische Feiertag ‚Labor Day‘ findet am ersten Montag im September statt. Das englische Wort ‚labor‘ bedeutet allerdings auch Geburtswehen, weshalb sich die Formulierung als augenzwinkernder Hinweis auf die Geburt verstehen lässt.