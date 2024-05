Letzter Sonntagskrimi vor Sommerpause „Eberhofer“-Fanliebling brilliert erneut im Sonntagskrimi

Wachmann Busch (Gerhard Wittmann) im "Polizeiruf 110: Funkensommer". (eyn/spot)

SpotOn News | 26.05.2024, 21:31 Uhr

Im "Polizeiruf 110: Funkensommer" spielt Gerhard Wittmann den Wachmann Andreas Busch, der den Brand in einem Gebäude entdeckt. Der Schauspieler ist im Krimi-Genre längst kein Unbekannter mehr.

Der unglückselige Wachmann Andreas Busch führt gleich in den ersten Minuten des neuen "Polizeiruf 110: Funkensommer"(26. Mai um 20:15 Uhr im Ersten) äußerst drastisch auf das Thema hin: Er beobachtet panisch, wie ein Haus abbrennt. In seinen Brillengläsern spiegeln sich nicht nur die lodernden Flammen des brennenden Gebäudes, sondern vor allem die Hilflosigkeit und Angst in seinen Augen. Auch im weiteren Verlauf des Krimis stellt der Busch-Darsteller Gerhard Wittmann (60) sein schauspielerisches Talent eindrucksvoll unter Beweis.

Wittmann gelingt es, den labilen Wachmann perfekt abzubilden. Er sorgt mit seiner verschwiegenen und verschämten Art von der ersten Minute an für Spannung und trägt so durch den Krimi. Seine Darstellung der Einsamkeit erregt Mitleid beim Zuschauer, ohne danach zu heischen – sein tragisches Ende, das die Charaktere im Film und die Rezipienten gleichermaßen berührt, stellt den Wendepunkt der Ermittlungen dar.

Leopold Eberhofer aus Niederkaltenkirchen

Hartgesottene Krimi- und Bayernfans dürften den Herrn Busch sicher gleich erkennen: Seit 2013 verkörpert er in den "Eberhofer"-Krimis nach den Buchvorlagen von Rita Falk (59) Leopold Eberhofer. Der schnöselige Buchhändler ist bei seinem Bruder, dem Niederkaltenkirchener Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, 52), zwar verhasst – das Publikum konnte Gerhard Wittmann mit dieser Rolle umso mehr für sich gewinnen.

Der 1964 im bayrischen Aindling geborene Wittmann begann seine Schauspielkarriere auf der Theaterbühne. Seit dem Ende der 1990er-Jahre ist er regelmäßig im Fernsehen zu sehen, unter anderem bei den "Rosenheim-Cops" und "SOKO München". Er hat jede Menge bayrische Sonntagskrimis in seiner Filmografie: Bereits 2000 stand er im Münchner "Tatort: Kleine Diebe" gemeinsam mit den Ermittlern Ivo Batic (Miroslav Nemec, 69) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 65) vor der Kamera. Zuletzt spielte Wittmann im April im "Tatort: Schau mich an" an ihrer Seite. Auch hier begeisterte er in seiner Rolle als neugieriger Hausmeister mit Blockwart-Mentalität.

Weitere "Eberhofer"-Stars in "Funkensommer"

Gerhard Wittmann trifft im jüngsten "Polizeiruf 110" gleich auf mehrere "Eberhofer"-Kollegen. Stephan Zinner (49), der den Kommissar Dennis Eden verkörpert, gehört ebenfalls zur Stammbesetzung in der bayrischen Einöde. Er ist seit der ersten Verfilmung als Niederkaltenkirchener Dorfmetzger Simmerl zu sehen, Franz Eberhofers engstem Freund. Frederic Linkemann (43), in "Funkensommer" der cholerische Junior-Chef der Firma Hechtle, spielte in mehreren Filmen den loyalen Polizisten Franz Stopfer.