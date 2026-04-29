Stars Ed Sheeran hatte Gürtelrose

Ed Sheeran - F1 Movie European premiere June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 11:00 Uhr

Ed Sheeran war vergangenen Monat gesundheitlich angeschlagen.

Der ‚Shape of You‘-Sänger hat bekannt gegeben, dass er an Gürtelrose erkrankt war – einer schmerzhaften Erkrankung, die durch eine Reaktivierung des Windpockenvirus einen unangenehmen Hautausschlag verursacht –, doch Ed Sheeran hat bestätigt, dass es ihm nach mehreren Wochen der Krankheit nun „wieder besser geht“.

Er gab dies in einem Update auf Instagram bekannt, das er mit „Life Update Dumpington“ betitelte und in dem er auch offenbarte, dass er sich seine berühmten roten Haare abrasiert hat und nun einen Buzz Cut trägt. In der Nachricht schrieb Ed Sheeran: „Ja, ich habe mir die Haare abrasiert. Ich wollte sie abrasieren, um einen Neuanfang zu symbolisieren. Es gibt gerade viele Neuanfänge in meinem Leben [im Moment]. Ich liebe es und überlege, es so zu lassen.“

Zu seinen gesundheitlichen Problemen fügte er hinzu: „Ich hatte im letzten Monat Gürtelrose, kann ich nicht empfehlen, aber ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung.“ Ed Sheeran nutzte das Update auch, um bekannt zu geben, dass er weitere Konzerttermine zu seiner Loop-Tour in Südamerika hinzugefügt hat.