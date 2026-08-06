Stars Ed Sheeran treibt Pläne für sein ultimatives Musikzentrum voran

Ed Sheeran - August 2024 - Getty Images - Ipswich Shirt BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 10:00 Uhr

Ed Sheeran treibt Pläne für sein ultimatives Musikzentrum voran: Historische Scheunen sollen Musikarchiv werden.

Ed Sheeran möchte sechs historische Scheunen auf einem denkmalgeschützten Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert in der englischen Grafschaft Suffolk zu Lagerflächen für ein privates Musikarchiv umbauen.

Der 35-jährige Grammy-Preisträger hatte das rund 400 Jahre alte Anwesen, das etwa 1,1 Millionen Pfund kostete und sich in der Nähe seines 16 Hektar großen Grundstücks befindet, vor zwei Jahren erworben. Der neue Bauantrag ist Teil seines langfristigen Plans, den kreativen Komplex rund um sein Landgut – von Fans bereits „Sheeranville“ genannt – weiter auszubauen. Unterlagen, die beim Mid Suffolk District Council eingereicht wurden und der ‚Daily Mail‘ vorliegen, geben einen Einblick in die neuesten Pläne des Musikers. Erst vor Kurzem war bereits genehmigt worden, einen Schweinestall und eine Scheune aus dem 19. Jahrhundert in Tonstudios umzubauen.

Nun sollen sechs miteinander verbundene Nebengebäude, von denen einige bis ins Jahr 1870 zurückreichen und inzwischen weitgehend verfallen sind, restauriert werden. Künftig sollen sie Ed Sheeran und seiner Familie als Archiv- und Lagerflächen dienen. In den Bauunterlagen heißt es: „Die Nebengebäude sollen ausschließlich als Lager- und Archivflächen für den Eigentümer und seine Familie genutzt werden. Zusätzliche Fahrzeuge, Beleuchtung oder technische Anlagen sind nicht vorgesehen.“

Nach einer ersten Abstimmung mit den Behörden verzichtete Ed Sheeran auf den ursprünglichen Plan, die Scheunen baulich mit dem Haupthaus zu verbinden. Stattdessen sieht der Antrag die behutsame Sanierung der historischen Gebäude vor. Geplant sind unter anderem neue Fenster, Türen und Treppen, wobei „so viel wie möglich von der ursprünglichen Bausubstanz und dem ursprünglichen Erscheinungsbild der Nebengebäude erhalten bleiben soll“. Weiter heißt es in dem Antrag: „Dadurch bleibt der ländliche Charakter der Gebäude erhalten. Die Auswirkungen auf die umgebende Landschaft werden als gering eingeschätzt.“