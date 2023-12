Film Ed Skrein über Zack Snyders Arbeit an ‚Rebel Moon: Part One – A Child of Fire‘

Ed Skrein - December 2023 - Famous - Rebel Moon Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 18:00 Uhr

Ed Skrein lobte Netflix dafür, dass sie Zack Snyder die vollständige kreative Kontrolle über ‚Rebel Moon: Part One – A Child of Fire‘ gewährten.

Der 40-jährige Schauspieler spielt in dem neuen Space-Opera-Film die Hauptrolle des Atticus Noble und erklärte, wie er und sein Co-Star Sofia Boutella dem Streamer dankbar dafür waren, dass sie Snyder „die Schlüssel zum Schloss“ gegeben hatten.

In einem Gespräch gegenüber ‚Screen Rant‘ verriet Ed: „Ich habe auch das Gefühl, dass ich und Sofia historisch gesehen großes Glück gehabt haben, bei diesem Film mit dabei zu sein und insbesondere bei diesem Film die Hauptdarsteller zu sein. Ich dachte mir ständig: ‚Wo sind nur all die Netflix-Leute, die ihm sagen, was er tun soll? Er hat die Schlüssel zum Schloss.‘ Sie meinten nur: ‚Nimm die Schlüssel, Bruder. Mach eine Fahrt.‘ Wir konnten alles tun, was wir wollten.“ Der ‚Deadpool‘-Darsteller enthüllte: „Und ich sagte Dinge zu ihm wie: ‚Ja, ich habe diese verrückte Idee über Noble gehabt.‘ Er sagte: ‚Ich mag es. Dann kamen wir ungefähr eine Woche später zu dem Tag, an dem wir es drehten, und er hätte noch mehr Sachen gemacht, noch düsterer und verrückter. Und ich fragte mich: ‚Kommen wir damit durch?‘ Und das fühlte sich echt so an, als ob er hier unterstützt wurde, offensichtlich von (seiner Frau) Debbie und von den anderen Produzenten.“ Ed fügte hinzu: „Aber ich denke, dass ich Netflix dafür danken muss, dass sie ihm diesen Freiraum und diese Freiheit gegeben haben. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man Zack Snyder hat, dann gibt man ihm auch die Schlüssel zu dem verdammten Schloss, Mann. Sie überlassen ihm damit alles, was er braucht, genau, Sir“, sagte Skrein.