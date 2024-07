Deadpool, Die Eifelpraxis, ... TV-Tipps am Freitag

"Deadpool": Unkonventioneller Antiheld auf Rachefeldzug. (hub/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 06:01 Uhr

Ryan Reynolds gibt in "Deadpool" (ProSieben) den Söldner mit der großen Klappe. Der "Eifelpraxis"-Arzt Dr. Wegner (Das Erste) kämpft darum, wieder gehen zu lernen. Außerdem untersucht die "Chefin" (ZDF) den Mord an einem Arzt.

20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool, Superhelden-Action

Wade (Ryan Reynolds) wird durch eine Krebsdiagnose völlig aus der Bahn geworfen. In seiner Verzweiflung nimmt er ein verlockendes Angebot von einer dubiosen Organisation an: Im Austausch für Superkräfte soll sein Krebs geheilt werden. Nach einem qualvollen Experiment hat Wade zwar erstaunliche Kräfte, ist aber schwer entstellt. Als Deadpool macht er sich auf, um sich an Ajax (Ed Skrein) zu rächen – ohne Rücksicht auf Verluste.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Eifelpraxis: Verlorener Vater, Melodram

Dr. Chris Wegner (Simon Schwarz) kämpft in der ambulanten Reha verbissen darum, wieder laufen zu lernen. Aus Angst vor endgültigem Versagen ist er jedoch kurz davor, aufzugeben. Um Chris zu motivieren, stimmt die ehrgeizige Dr. Harris (Kristin Alia Hunold) zu, einen mittellosen Patienten ohne Krankenversicherung im Krankenhaus aufzunehmen: Bernd Wachler (Christoph Bach), ein früherer Bauunternehmer und Sponsor von Chris' Handballmannschaft.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Heilung, Krimiserie

Drei Schüsse auf offener Straße: Der Arzt Dr. Joachim Schober (Hans B. Goetzfried) ist sofort tot, sein Begleiter kann unerkannt entkommen. War es die Rache eines falsch behandelten Patienten? Die Spuren am Tatort sind spärlich, und die Aussagen der Zeugen sind ungenau. Im angrenzenden Wohnhaus hat niemand etwas gesehen, doch es gibt eine Verbindung zu Schober: Die Psychotherapeutin Janneke Blumberg (Sophie von Kessel) behandelt auch Schobers Patienten.

20:15 Uhr, Sat.1, Murmel Mania, Spielshow

In der neuen Ausgabe von "Murmel Mania" treten Prominente in einem außergewöhnlichen Wettkampf gegeneinander an. Die Teilnehmer müssen sich auf verrückten Murmelbahnen und in unvorhersehbaren Kugelspielen beweisen. Der Promi mit dem besten Murmelgeschick und der cleversten Taktik gewinnt das Preisgeld des Abends für seinen Publikumsblock. Wer wird am Ende als Meister der Murmelbahn gefeiert?

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Doomsday, Krimiserie

Kurz vor einer geplanten Reise nach Griechenland verschwindet der 16-jährige Leo (Nico Liersch) spurlos – sehr zum Entsetzen seiner Mutter Melanie Döring (Cordelia Wege). Melanie glaubt, alles über ihren Sohn zu wissen, doch es zeigt sich, dass Leo einige Geheimnisse hat. Hinter ihrem Rücken hat er Kontakt zu seinem Vater aufgenommen und sich der Prepper-Szene angeschlossen. Bald gerät Leo in lebensgefährliche Situationen.