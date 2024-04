Stars Eddie Murphy: Mehrere Verletzte am Set

Bang Showbiz | 24.04.2024, 16:00 Uhr

Am Set von Eddie Murphys neuem Film sind mehrere Crewmitglieder verletzt worden.

Ein Unfall ereignete sich am 20. April während der Dreharbeiten zu einer Action-Sequenz für ‚The Pickup‘ in Atlanta, Georgia, nachdem der Stunt „nicht wie geplant verlief“. Es ist aber unklar, wie viele Menschen bei dem Vorfall verletzt wurden.

Ein Sprecher von Amazon MGM Studios sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Am 20. April ereignete sich ein Unfall am Set von ‚The Pickup‘ während einer geprobten 2nd-Unit-Actionsequenz. Leider verlief die Sequenz nicht wie geplant und mehrere Besatzungsmitglieder wurden dadurch verletzt. Wir sind immer noch dabei, Fakten darüber zu sammeln, was passiert ist und warum, aber in erster Linie sind unsere Gedanken bei denen, die sich erholen. Das Wohlergehen der gesamten Crew und der Besetzung hat für uns oberste Priorität und wir werden auch weiterhin auf den höchsten Sicherheitsstandards der Branche während der Dreharbeiten bestehen. Alle Sicherheitsvorkehrungen wurden vor dem Dreh überprüft und während des Drehs überwacht.“

Online-Berichte deuten darauf hin, dass ein Lastwagen „blockiert“ wurde und unerwartet in ein Auto krachte. Zwei Menschen sollen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein und Verletzungen wie Prellungen und Knochenbrüche erlitten haben. Nach Angaben der Zeitung waren Regisseur und Produzent Tim Story oder seine Hauptdarsteller nicht am Set, da es sich um einen Dreh der zweiten Teams handelte. Es wird angenommen, dass die Produktion des Films nach dem Unfall nicht eingestellt wurde. Die Gewerkschaft IATSE, die die Besatzungsmitglieder vertritt, untersucht die Geschehnisse. Die Organisation sagte in einer Erklärung: „IATSE ist sich eines Unfalls bewusst, der sich am Set von ‚The Pickup‘ in Georgia ereignet hat, und hat eine Untersuchung eingeleitet.“

Eddie führt die Besetzung des ‚Heist‘-Films an, in dem auch Pete Davidson, Keke Palmer, Andrew Dice Clay, Eva Longoria, Ismael Cruz Cordova, Jack Kesy und Marshawn Lynch zu sehen sein werden. Kevin Burrows und Matt Mider haben das Drehbuch für den Film geschrieben, aber die Details der Handlung werden noch unter Verschluss gehalten.