Hingucker in Schwarz und Weiß: Eddie Redmayne und Hannah Bagshawe legten bei der Met Gala 2024 einen modischen Auftritt hin. (ae/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 09:01 Uhr

Während Jessica Biel ohne ihren Mann Justin Timberlake zur Met Gala 2024 kam, strahlte Eddie Redmayne an der Seite seiner Frau. Das Paar hat sich für die Fashion-Veranstaltung etwas Besonderes einfallen lassen.

Einen süßen Pärchenauftritt hat der britische Schauspieler Eddie Redmayne (42) gemeinsam mit seiner Frau Hannah Bagshawe (41) bei der Met Gala 2024 hingelegt. Der Oscarpreisträger stach mit einem futuristischen Kleid aus der Masse der Stars hervor.

Beide trugen das gleiche Muster

Der 42-Jährige setzte bei dem auch als "Fashion-Oscars" betitelten Mode-Event im Metropolitan Museum of Art in New York City auf einen androgynen Look. So präsentierte Redmayne ein schwarzes Blazerkleid mit einem weißen Netzrock und durchsichtigen, ausgeschnittenen Einsätzen sowie einem wellenförmigen Muster. Die Robe gab den Blick auf seine Beine frei. Perfekt dazu passte Hannah Bagshawe, die ein trägerloses Kleid mit dem gleichen Muster und einem Korsettoberteil trug, das ihre schmale Taille zur Geltung brachte. Zu ihrem Kleid gehörte ein weiter, plissierter Netzrock, dazu trug sie transparente Abendhandschuhe, passenden schwarzen Kopfschmuck und schwarze Samt-High-Heels.

Ende 2024 feiert das Paar seinen zehnten Hochzeitstag

Der Partnerlook unterstrich die Verbundenheit des Paares, das sich bereits im Jahr 2000 während des Studiums am Eton College bei einer Wohltätigkeitsmodenschau kennenlernte. Ihre Liebe sollen sie aber erst zwölf Jahre später entdeckt haben, nachdem der Schauspieler sie während einer Drehpause für "Les Misérables" zu einer Reise nach Florenz eingeladen hatte. Das Paar verlobte sich im Juni 2014 und schloss im Dezember desselben Jahres im Babington House den Bund fürs Leben. In diesem Jahr steht also der zehnte Hochzeitstag an. Tochter Iris (8) und Sohn Luke (6) machten das Glück perfekt.

Die Met Gala findet jedes Jahr am ersten Montag im Mai statt und immer ein neues Motto. In diesem Jahr trug die Veranstaltung den Titel "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", das Kleidermotto lautete "The Garden of Time".