Ehemaliger Kinderstar Matthew Mindler wird vermisst

28.08.2021 11:56 Uhr

Matthew Mindler, der als Kinderstar in der Komödie "Our Idiot Brother" bekannt wurde, wird seit Dienstagabend vermisst. Das hat die Universität, die der heute 20-Jährige besucht, nun mitgeteilt.

Der Schauspieler und ehemalige Kinderdarsteller Matthew Mindler (20), am besten für seine Rolle in der Paul-Rudd-Komödie „Our Idiot Brother“ bekannt, wird seit Dienstagabend vermisst. Das hat die Millersville Universität im US-Bundesstaat Pennsylvania per Twitter mitgeteilt und dazu aufgerufen, bei sachdienlichen Hinweisen die zuständige Polizei zu informieren.

Der inzwischen 20-jährige Mindler ist dort Student im ersten Semester und wurde das letzte Mal gesehen, als er von seinem Studentenwohnheim zu einem Parkplatz gegangen war. Anrufe seiner Familienangehörigen habe Mindler seither nicht beantwortet.

Police are asking for help in finding 20-year-old Matthew Mindler, a first-year student from Hellertown, PA, who has been missing since Tuesday evening August 24, 2021. Matt was reported missing to University Police late last evening after he did not return to his room (cont'd)? pic.twitter.com/dgU2UOXlUm

— Millersville University (@millersvilleu) August 26, 2021