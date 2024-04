55. Geburtstag Jennifer Aniston gratuliert dem „alterslosen Freak“ Paul Rudd

Jennifer Aniston und Paul Rudd kennen sich schon seit vielen Jahren. (hub/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 08:07 Uhr

Jennifer Aniston hat ihrem Freund und Kollegen Paul Rudd zum Geburtstag gratuliert - und dabei auf seine noch immer jugendhafte Erscheinung angespielt.

Jennifer Aniston (55) hat ihrem Freund und ehemaligen Co-Star Paul Rudd zum 55. Geburtstag gratuliert. In ihren Instagram-Storys teilte die Schauspielerin einen Clip von ihr und Rudd, der eine Szene aus dem gemeinsamen Film "Wanderlust – Der Trip ihres Lebens" von 2012 zeigt. Dazu schrieb Aniston: "Happy Birthday, Paul Rudd". Sie scherzte zudem unter dem Ausschnitt: "Ich liebe dich, du altersloser Freak". Der Hollywood-Star fügte eine Reihe von roten Herz- und Kuchen-Emoji in dem Post hinzu.

Jennifer Aniston und Paul Rudd drehten schon in den 90er Jahren zusammen

Jennifer Aniston und Paul Rudd kennen sich seit vielen Jahren. Neben "Wanderlust" spielten die beiden Schauspieler 1998 auch in "Liebe in jeder Beziehung" zusammen. Zudem standen sie gemeinsam vor der Kamera, als Rudd in mehreren Episoden der Serie "Friends" auftrat und den Freund von Lisa Kudrows (60) Figur Phoebe spielte.

Die beiden Stars sind bis heute gefragt

"Ant-Man"-Star Paul Rudd, der 2021 vom "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde, ist derzeit im neuen "Ghostbusters"-Film "Frozen Empire" auf der Leinwand zu sehen. Und auch Jennifer Aniston macht weiter durch ihre erfolgreiche Karriere Schlagzeilen. Das "Forbes"-Magazin hat vor kurzem seine Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen und Schauspieler für das Jahr 2023 veröffentlicht. Auf dieser hat es Jennifer Aniston auf Rang sechs geschafft.

Die Schauspielerin war zuletzt unter anderem neben Adam Sandler (57) in "Murder Mystery 2" zu sehen und fungiert als Hauptdarstellerin und Produzentin bei der Apple TV+-Serie "The Morning Show". Ihr gesamter Nettoverdienst soll bei geschätzt angeblich 42 Millionen Dollar gelegen haben. Den ersten Platz hat sich Anistons Kollege Adam Sandler geschnappt. Er soll netto demnach 73 Millionen Dollar eingenommen haben. Hinter ihm liegen in der Liste Margot Robbie (33), Tom Cruise (61), Matt Damon (53) und Ryan Gosling (43).