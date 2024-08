Gekauft statt gewaschen Ein Jahr lang neue Shirts: Channing Tatum outet sich als Wasch-Muffel

Channing Tatum liebt weiße T-Shirts. (paf/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 13:06 Uhr

Channing Tatum hat ein Jahr lang keine Wäsche gewaschen. Weil er es als lästige Pflicht empfindet, versorgte sich der Schauspieler in dem Zeitraum stattdessen mit neuen T-Shirts.

Channing Tatum (44) ist kein Fan vom Wäschewaschen. Deshalb habe er sich ein Jahr lang lieber neue T-Shirts gekauft, wie er in einem Interview mit "GQ" verriet. "Ich hasse es mehr als ich es ausdrücken kann", sagte er in dem Clip.

"Das Jahr des frischen, weißen T-Shirts"

"Ich hatte ein Jahr, das ich 'das Jahr des frischen, weißen T-Shirts' nannte, und ich glaube, ich habe das ganze Jahr über keine Wäsche gewaschen und nur weiße T-Shirts getragen, die ich gerade gekauft hatte", erzählte der Schauspieler. Zu diesem Zeitpunkt stand Tatum jedoch noch nicht in der Öffentlichkeit. "Ich dachte mir: 'Das kann ich zwei Mal pro Woche tragen. Das wird gut werden.' Das Jahr des frischen, weißen T-Shirts – 1999 oder 2000", führte er aus.

Auch heute noch zeigt sich Tatum oft in seinem liebsten Kleidungsstück. "Es ist einfach ein Klassiker", erklärte er seine Vorliebe für das simple Shirt. Gerippte Tanktops stünden bei ihm auch hoch im Kurs, wie er sagte. In dem Video erzählte er zudem, er besitze noch Hosen, die er seitdem er 18 Jahre alt war, trägt. "Ich bin mit ihnen in vielerlei Hinsicht aufgewachsen", setzte er an. "Ich habe in diesen Sachen Häuser gebaut und jetzt sind sie meine Wohlfühlkleidung", ging er auf seine Verbindung zu seinen Lieblingshosen weiter ein.

Trägt Lieblingsstück in "Blink Twice"

In "Blink Twice" musste Tatum nicht auf seine liebsten Oberteile verzichten. Im Trailer zu seinem neuesten Filmprojekt ist der Hauptdarsteller in einem weißen Rippstrick-Tanktop zu sehen. In dem Film, bei dem seine Verlobte Zoë Kravitz (35) Regie führte, übernimmt er die Rolle des Tech-Milliardärs Slater King. Der Mystery-Thriller lief am vergangenen Donnerstag (22. August) in den deutschen Kinos an. Weltweit spielte er am ersten Wochenende "Box Office Mojo" zufolge 14 Millionen US-Dollar ein.