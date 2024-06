Rekordsumme für Musikkatalog Eine Milliarde Euro: Queen verkauft die Rechte an ihrer Musik

Queen tritt seine Musikrechte wohl an Sony Music ab. (eyn/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 15:47 Uhr

Hits wie "We Will Rock You" oder "Bohemian Rhapsody" von Queen kennt die ganze Welt. Jetzt ist die Band offenbar im Begriff, die Rechte an ihrer Musik vollständig abzugeben - für eine Rekordsumme.

Queen steuert geradewegs auf einen weiteren Weltrekord zu. Wie "Variety" unter Berufung auf das Musikbranchen-Insidermedium "Hits Daily Double" und zwei weitere Informanten berichtet, wird die Band ihre kompletten Musikrechte an Sony Music verkaufen. Für den Musikkatalog der britischen Rockband, der Welthits wie "We Are The Champions" oder "We Will Rock You" beinhaltet, legt das Label offenbar eine Milliarde Pfund (etwa 1,2 Milliarden Euro) hin.

Der Milliardendeal umfasst demnach Aufnahmen, Verlagsrechte und sogar Merchandising der Band. Nur die Einnahmen der Live-Auftritte, die die Queen-Mitglieder Brian May (76) und Roger Taylor (74) noch heute als Queen + Adam Lambert absolvieren, sollen exkludiert sein. Ebenso ist es mit den Tantiemen aus Aufnahmen aus Nordamerika, die schon in den 2000er-Jahren an Disney verkauft wurden und dort auch bleiben.

Verkauf schon lange im Gespräch

Laut des Branchenblatts war schon länger klar, dass die verbliebenen Queen-Mitglieder ihren Musikkatalog zum Kauf anbieten werden. Bis zum Schluss soll neben Sony Music noch ein weiterer Bieter involviert gewesen sein, der sein Angebot jedoch bei 900 Millionen Pfund zurückzog.

Sony Music hat in den letzten Monaten einige große Investitionen für Musikrechte getätigt: "Billboard" berichtete, dass das Label im Februar 600 Millionen Dollar für die Hälfte der Katalogrechte von Michael Jackson (1958-2009) hinblätterte, für die von Bruce Springsteen (74) zahlte man 500 Millionen. Der Kauf der Queen-Rechte fährt jedoch mit einer noch nie dagewesenen Summe auf.

Queen ist eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten

Freddie Mercury (1946-1991), Brian May, Roger Taylor und John Deacon (72) brachten 1973 ihr erstes Album als Queen heraus. Mit dem Song "Bohemian Rhapsody" wurde die Gruppe zwei Jahre später zum globalen Phänomen und entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Die Bandkonstellation blieb zwei Jahrzehnte lang bis zu Mercurys tragischem Tod im Jahr 1991 unverändert.

Das Vermächtnis der Band ist seitdem nicht nur ungebrochen, sondern hat sich – zuletzt besonders wegen des Biopics "Bohemian Rhapsody" – sogar noch vergrößert. Bis heute verkaufte die Band 315 Millionen Tonträger weltweit. Laut Bilanz der Bandgesellschaft "Queen Productions Ltd." spielten die Verkäufe und Streams aller Queen-Songs im Geschäftsjahr 2021 beispielsweise rund 40 Millionen Pfund an Tantiemen ein.