Stars Prinzessin Diana: Als Freddie Mercurys Freund verkleidet in den Schwulenbar geschmuggelt

Princess Diana - 1996 Met Gala - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 14:00 Uhr

Diana, die Prinzessin von Wales, wurde vom verstorbenen Komiker Kenny Everett als Freddie Mercurys fester Freund verkleidet in einen Londoner Pub geschmuggelt.

Die ehemalige britische Royal, die 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, war mit dem DJ befreundet und ging mit ihm und seiner besten Freundin und Comedy-Partnerin Cleo Rocos nach einem Mittagessen zurück zum Haus des Entertainers, um die US-Sitcom ‚Golden Girls‘ zu sehen.

Kenny rief seinen Freund, den verstorbenen Queen-Frontmann Freddie Mercury, an, und nachdem Cleo ihr die Camouflage-Jacke ihres Bruders angezogen hatte und alle in eine berühmte Londoner Schwulenbar gehen wollten, ergriff Diana die Chance und brachte den ‚We Will Rock You‘-Hitmacher dazu, ihr eine Sonnenbrille aufzusetzen, um ihre Identität zu verschleiern.

Cleo erzählte der Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Diana fragte uns, wohin wir gingen und was wir anhatten. Mein Bruder war Kriegsfotograf in El Salvador. Er hatte mir seine Tarnjacke gegeben. Es stand ihr gut, also holte Kenny eine Ledermütze heraus, die sie aufsetzte, und dann gab Freddie ihr eine Pilotenbrille. Sie sagte: ‚Ich will mitkommen.‘ Wir dachten, sie macht Witze. Kenny sagte: ‚Wir gehen an einen Ort, wo es große, haarige Männer gibt, und sie kämpfen.‘ Er konnte die Schlagzeilen schon sehen – ‚Zukünftige Königin von England stirbt bei Schlägerei in einer Schwulenbar‘. Aber Freddie sagte nur: ‚Oh, lass das Mädchen ein bisschen Spaß haben.'“ Die Gruppe ging in die Vauxhall Tavern und Diana soll in ihrer Verkleidung laut Cleo ausgesehen haben wie Freddies Freund, ein männliches Model: „Und sie liebte es. Sie blieben 20 Minuten. Wir nahmen ein Taxi, um sie am Kensington Palace abzusetzen. Ich kann mich an das Mittagessen zurückerinnern und sehe immer noch, wie Diana lachend den Kopf in den Nacken wirft.“

Kenny starb am 4. April 1995 im Alter von 50 Jahren an einer AIDS-bedingten Krankheit, doch Cleo erinnert sich noch heute gerne daran, wie viel Spaß es machte, mit dem Star zu feiern. Sie fügte hinzu: „Wir gingen auf Partys und schwenkten buchstäblich an Kronleuchter. Und wenn eine Party langweilig war, wenn es Champagner gab, haben wir versucht, ihn festzuhalten und sind damit aus dem Fenster geklettert.“