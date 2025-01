"Wir sind fassungslos" Eishockey-Star Tobias Eder stirbt mit nur 26 Jahren

Tobias Eder wurde Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin. (dr/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 16:01 Uhr

Die deutsche Eishockey-Welt steht unter Schock: Nationalspieler Tobias Eder ist im Alter von nur 26 Jahren seiner Krebserkrankung erlegen. Der Stürmer der Eisbären Berlin hatte erst im vergangenen Sommer die Diagnose erhalten.

Die deutsche Eishockey-Gemeinschaft trauert um eines ihrer größten Talente: Tobias Eder ist am Mittwoch, dem 29. Januar, im Alter von nur 26 Jahren den Folgen einer Krebserkrankung erlegen. Sein Verein, die Eisbären Berlin, teilte die tragische Nachricht mit. "Wir sind geschockt, tieftraurig und fassungslos", schrieb der amtierende Deutsche Meister in einem bewegenden Statement auf Instagram.

Der gebürtige Tegernseer erhielt die niederschmetternde Diagnose erst im August 2024, nur wenige Wochen nach seiner ersten WM-Teilnahme in Tschechien und dem zuvor erreichten Gewinn des DEL-Titels mit seinen Eisbären. Bei einer routinemäßigen sportmedizinischen Untersuchung war bei Eder ein bösartiger Tumor festgestellt worden, der eine sofortige Therapie erforderlich machte.

Glanzvolle Karriere trotz frühem Ende

Eder, der beim EC Bad Tölz ausgebildet wurde, galt früh als herausragendes Talent. 2015 wurde er in der Deutschen Nachwuchsliga als Spieler des Jahres ausgezeichnet. Über Stationen beim EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG kam er im Sommer 2023 zu den Eisbären Berlin. In seiner ersten Saison feierte er dort direkt die Deutsche Meisterschaft.

In den vergangenen Monaten hatte es eine überwältigende Anteilnahme gegeben. Die Berliner Fanszene rief bei jeder Startaufstellung seinen Namen, während Eder oft das Team von der Tribüne aus unterstützte. Unter anderem zeigte auch der langjährige Erzrivale, die Adler Mannheim, seine Solidarität mit einer besonderen Geste, als die Spieler in Aufwärmtrikots mit Eders Rückennummer "22" aufliefen.

Dramatische Entwicklung in den letzten Tagen

Noch am Dienstag hatten die Eisbären mitgeteilt, dass sich Eders Gesundheitszustand "kritisch verschlechtert" habe. Das für Mittwoch geplante Auswärtsspiel beim ERC Ingolstadt wurde daraufhin verlegt. Die Mannschaft sah sich nicht in der Lage, anzutreten. "Lieber Tobi, du wirst uns fehlen. Du hast allen stets ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Genauso werden wir dich immer in Erinnerung behalten", schrieben die Eisbären in ihrem Abschiedsgruß. Der Verein bat darum, die Privatsphäre der Familie, der Verlobten und der Freunde Eders in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Der Stürmer bestritt insgesamt 27 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Bei der WM 2024 gelang ihm beim 6:4-Sieg gegen die Slowakei sein letzter internationaler Treffer. Auch der DEB äußerte sich bereits zum Tod des Spielers. Via Instagram ließ der Verband mitteilen: "Wir sind fassungslos, uns fehlen die Worte." Alle innerhalb des DEBs seien "schockiert angesichts der erschütternden Nachricht".