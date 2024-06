Stars Ekaterina Leonova vermisst Detlef Soost

Ekaterina Leonova - RTL Telethon 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2024, 16:13 Uhr

Nach dem Ende der diesjährigen ‚Let’s Dance‘-Staffel sehen sich die beiden Tänzer nicht mehr regelmäßig.

Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost vermissen ihre gemeinsame Zeit bei ‚Let’s Dance‘.

Im Finale der diesjährigen Staffel ergatterten die 37-jährige Profitänzerin und der Choreograf den dritten Platz. Die gemeinsamen Trainingseinheiten schweißten das Paar offenbar so sehr zusammen, dass sie jetzt sogar weitere gemeinsame Projekte planen. In einer aktuellen Instagram-Story verriet Ekaterina: „Detlef und ich vermissen uns gegenseitig so sehr, dass wir gestern auf eine spontane Idee gekommen sind. Wir wollen an diesem Wochenende zwei Tanzworkshops in Berlin organisieren.“ Ihre Fans lädt die ‚Let’s Dance‘-Ikone direkt zu den Kursen ein: „Ich weiß, es ist relativ kurzfristig und sehr spontan. Aber falls ihr Lust und Zeit habt, kommt gerne vorbei. Ich freue mich schon so sehr und ich freue mich natürlich auf ein Wiedersehen von Team ‚DKat‘.“

Auch Detlef scheint das Comeback mit seiner Tanzpartnerin gar nicht mehr abwarten zu können. Auf Instagram schwärmt er: „Ekat, mein Kätzchen, kommt am 15. Juni nach Berlin. Wir sehen uns endlich wieder. Wir haben uns jetzt zwei oder drei Wochen nicht gesehen.“