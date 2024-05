Bei Proben schon nicht mehr auf Bühne Eklat beim Eurovision Song Contest: Wird Joost Klein disqualifiziert?

SpotOn News | 10.05.2024, 20:26 Uhr

Wird der niederländische ESC-Beitrag kurzfristig ausgeschlossen? Es liegen schwere Vorwürfe gegen den Sänger Joost Klein vor, der in eine gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein soll. Aktuell laufen Krisensitzungen.

Riesengroßer Eklat beim Eurovision Song Contest in Malmö! Der niederländische Sänger Joost Klein (26) scheint unmittelbar vor dem offiziellen Ausschluss stehen, es droht aktuell eine Disqualifikation. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird ihm die Verwicklung in eine körperliche Auseinandersetzung vorgeworfen. Bei der Einlaufprobe am Freitagmittag war Klein noch mit von der Partie.

Bei der anschließenden Durchlaufprobe fehlte der Musiker, der mit dem Song "Europapa" antreten wollte, bereits. Wie unter anderem die schwedische Zeitung "Aftonbladet" berichtet, habe der Niederländer gegenüber einer Mitarbeiterin der TV-Produktion Gewalt angewendet. Bestätigt ist bislang nichts.

Noch heute wird mit einer Entscheidung gerechnet

Der schwedische TV-Sender SVT berichtet hingegen, dass Klein Gewalt gegen einen Fotografen angewendet haben soll. Auch dies wurde bislang weder bestätigt noch dementiert. Der TV-Veranstalter Europäische Rundfunkunion (EBU) bestätigte lediglich den Probenausschluss und sprach von einem "Vorfall", der untersucht werde. Aktuell sollen Krisensitzungen stattfinden, heißt es.

Es wird damit gerechnet, dass noch am Freitagabend eine endgültige Entscheidung fallen solle. Womöglich wird Joost Klein komplett vom ESC ausgeschlossen. Um 21:00 Uhr findet das sogenannte Jury-Finale in Malmö statt, wo Fachleute die Songs bewerten, die dann beim morgigen Haupt-Event neben dem Zuschauervoting 50 Prozent der Bewertung ausmachen. Steht Klein dann nicht auf der Bühne, scheint eine Teilnahme beim eigentlichen ESC am Samstagabend im Prinzip ausgeschlossen.