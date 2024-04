Musik El nuevo álbum de Katy Perry estará lleno de ‚pura alegría y diversión‘

Bang Showbiz | 18.04.2024, 19:00 Uhr

La cantante de 'I Kissed a Girl' ha adelantado la continuación de su disco 'Smile', de 2020, y espera que su séptimo álbum de estudio se inspire en su sentimiento de 'felicidad y plenitud', aunque otros artistas lo tachen de 'aburrido'.

El próximo álbum de Katy Perry estará lleno de „pura alegría y diversión“.

La cantante de ‚I Kissed a Girl‘, que tiene una hija de tres años, Daisy, con su prometido Orlando Bloom, ha adelantado la continuación de ‚Smile‘ de 2020 y espera que su séptimo álbum de estudio se inspire en su sentimiento de „felicidad y plenitud“, aunque otros artistas lo tachen de „aburrido“.

Así lo dijo a ‚Access Hollywood‘: „Todavía no he grabado un disco en el que me sienta realmente feliz, completa y llena de amor. A veces los artistas dicen: ‚Oh, eso es aburrido, quieres hacer música desde un lugar más duro‘, pero en realidad es muy brillante y alegre, como pura alegría y diversión y juguetón y festivo. Es una fiesta“.

Los comentarios de la estrella de 39 años hacen eco de lo que ya había adelantado sobre su nueva música, aunque admitió que los fans tardarían en escucharla debido a sus compromisos con su hija.

Dijo a ‚Good Morning America‘: „No he sacado nada nuevo desde que nació mi querida Daisy. Creo que estoy escribiendo mucho y he escrito mucho desde un lugar de amor, porque estoy sintiendo mucho de eso – tanto amor incondicional, ese amor que nunca supiste que existía. Siempre estoy escribiendo, lo he estado haciendo, pero creo que lo realmente importante para mí es celebrar el mundo que he conseguido construir con todas estas maravillosas canciones y ser responsable de la vida de un niño de tres años. Volveré, pero déjenme hacerlo bien“.

Se espera que la intérprete de ‚Roar‘ realice una gira mundial para promocionar el disco, la primera vez que sale desde ‚Witness: The Tour‘, que se prolongó de 2017 a 2018, y sus últimas actuaciones en vivo formaron parte de su residencia ‚Play‘ en Las Vegas.

Una fuente dijo previamente al periódico The Sun: „Después de pasar tanto tiempo en la costa oeste de Estados Unidos, se siente preparada para volver a salir de gira. La demanda está ahí porque ella tiene muchos éxitos, por lo que llevar su espectáculo de gira está destinado a ser una gran atracción. La esperanza es que pueda salir hacia finales de 2024, pero aún se está trabajando en ello“.