Musik Katy Perry: Duett mit Kim Petras

Katy Perry - 35th Annual Colleagues Spring Luncheon & Oscar de la Renta Fashion Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2024, 13:05 Uhr

Katy Perry und Kim Petras sollen zusammen an einer neuen Single gearbeitet haben.

Die Popstars haben sich für ein nicht jugendfreies Duett vom kommenden siebten Studioalbum der ‚I Kissed A Girl‘-Sängerin zusammengetan.

Ein Insider erzählte in einem Gespräch gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung über Katys gemeinsamen Track mit dem 31-jährigen ‚Unholy‘-Star: „Katy ist schon seit einiger Zeit lang ein Fan von Kim und allem, wofür sie steht. Beide haben in der Vergangenheit mit dem Produzenten Dr. Luke zusammengearbeitet, daher kam ihre Zusammenarbeit ganz natürlich zustande. Textlich betrachtet ist es ein sehr ironischer Track, der sicher für hochgezogene Augenbrauen sorgen wird.“ Die 39-jährige Katy wird in dieser Woche die erste Single ihrer neuen Platte, ‚Woman’s World‘, veröffentlichen. Vor kurzem teilte die Hitmacherin auf ihrem Account auf Instagram eine Vorschau des Tracks, indem sie im Bikini zu der kraftvollen Melodie Playback sang. Es wird die erste neue Musik der Künstlerin sein, seitdem sie 2022 mit dem 34-jährigen Country-Star Thomas Rhett auf ‚Where We Started‘ zu hören war. Die ‚Roar‘-Künstlerin hatte zuvor bereits angedeutet, dass ihr neues Album „pure Freude und Spaß“ beinhalten wird. Die Prominente, die mit ihrem Verlobten Orlando Bloom die dreijährige Tochter Daisy großzieht, verkündete, dass der Nachfolger zu ‚Smile‘ von 2020 davon inspiriert sei, dass sie sich „wirklich glücklich und vollständig“ fühle, und es ihr egal sei, ob andere Künstler das als „langweilig“ abtun.