Intimfeindinnen Elena Miras und Danni Büchner: Nur die Ruhe vor dem Dschungel-Sturm?

Überraschend herzlich: Elena Miras (r.) und Danni Büchner begrüßen sich bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden". (lau/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 12:36 Uhr

Die Intimfeindinnen Elena Miras und Danni Büchner kommen im Legenden-Dschungelcamp bislang erstaunlich gut miteinander aus. Erleben die Zuschauer aktuell nur die Ruhe vor dem Sturm?

Als Reality-Star Elena Miras (32) an Tag drei ins Legenden-Dschungelcamp einzog, befürchteten langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer des RTL-Formats das Schlimmste. Denn Miras und Dschungel-Legende Danni Büchner (46), die ebenfalls in Südafrika mit dabei ist, gelten als erklärte Feindinnen, nachdem sie in der 2020 ausgestrahlten, 14. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" aneinandergeraten waren. Doch zur Überraschung vieler Beobachter halten Büchner und Miras bislang den Frieden – nur die Ruhe vor dem Sturm?

Die Feindschaft der Dschungel-Legenden

Vielmehr geriet Miras direkt nach ihrem Einzug bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" aufgrund der Bettenverteilung mit Mitkandidatin Georgina Fleur (34) aneinander. Kurz darauf krachte es dann zwischen Teamchefin Hanka Rackwitz (55) und Miras. "Mein Chef ist hier niemand", erklärte Letztere im Anschluss an diese lautstarke Auseinandersetzung im Dschungeltelefon, da sie sich von Rackwitz gemaßregelt fühlte. Doch was war eigentlich 2020 zwischen Miras und Auswanderin Büchner vorgefallen?

Elena Miras geht wegen Danni Büchner Baden

In der 14. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mussten beide Reality-Stars in die Dschungelprüfung "Heißer Stuhl". Büchners Aufgabe war es hier, den Inhalt verschiedener Gefäße zu erfühlen und Miras zu schildern. Bei einer falschen Antwort fiel dann Miras, und nur sie, in eine stinkende Brühe. Dazu kam es auch, und Miras gab ihrer Prüfungspartnerin im Anschluss die Schuld dafür.

"Sie sieht den Fehler gar nicht ein. Wenn man mich einmal enttäuscht, ist das Thema für mich gegessen. In meinen Augen ist die nicht echt, aber ich glaube, das werden wir alle gemeinsam mit der Zeit noch herausfinden", sagte sie damals nach dem Streit im Dschungeltelefon.

Auch beim großen Wiedersehen hatten sich die Wogen zwischen den beiden noch lange nicht geglättet. "Der links von mir hab' ich nix mehr zu sagen", gab Miras damals auf denkwürdige Weise an die Adresse von Büchner gerichtet zum Besten.

Legenden-Dschungelcamp: Nur die Ruhe vor dem Sturm?

Angesichts dieser Vorgeschichte überraschte die erste Begegnung von Miras und Büchner bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" viele Zuschauer enorm. Nicht nur umarmten sich die ehemaligen Kontrahentinnen hier freundlich zur Begrüßung. Nachdem Miras' Vorschlag des Bettentauschs eskaliert war, bot ihr ausgerechnet Erzfeindin Büchner an: "Wir tauschen einfach zu zweit." Im Anschluss gab es dann noch eine Umarmung der zwei Dschungel-Legenden.

Völlig trauen sollte man diesem Frieden jedoch noch nicht, wie auch Ruhepol Mola Adebisi (51) bemerkt. "Ich glaube, dass das jetzt erstmal ein taktischer Waffenstillstand ist", findet er. Und auch Danni Büchner erklärt ihren zunächst freundlichen Umgang mit Miras im Dschungeltelefon mit den Worten: "Ja, tatsächlich kenne ich den Spruch: Halt deine Freunde nah und deine Feinde näher."