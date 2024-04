Stars Elizabeth Chambers: So schwierig war die Scheidung von Armie Hammer

Bang Showbiz | 10.04.2024, 09:43 Uhr

Die Ex-Frau des Schauspielers spricht darüber, wie sehr sie die Schlagzeilen belasteten.

Elizabeth Chambers enthüllt, dass die Scheidung von ihrem Ex-Mann Armie Hammer „die absolute Hölle“ war.

Die TV-Bekanntheit trennte sich im Juli 2020 von dem ‚Call Me By Your Name‘-Schauspieler, mit dem sie die neunjährige Harper und den siebenjährigen Ford hat. Wenige Monate später kamen schwerwiegende Anschuldigungen gegen den 37-Jährigen auf Gleich mehrere Frauen warfen dem Hollywood-Star Missbrauch und Kannibalismus vor.

Nun spricht seine Ex-Frau darüber, wie hart diese Zeit für sie war. „Ich habe eine sehr öffentliche Scheidung durchgemacht, die mit Skandalen gespickt war. Jeden Tag kamen neue Geschichten und schreckliche Artikel heraus, und ich erfuhr davon, während es passierte“, offenbart sie in der Reality-Show ‚Grand Cayman: Secrets in Paradise‘. „Unsere Scheidung ist fast abgeschlossen, aber es ist nicht einfach. Das Leben, das wir jahrelang geplant hatten, zerbrach im Grunde genommen. Das war eine wirklich schmerzhafte Zeit. Das auf einer öffentlichen Plattform zu tun, war die absolute Hölle, und ich würde es niemandem wünschen.“

Die 41-Jährige äußert außerdem ihre Frustration über die Gerüchte und Spekulationen, die über ihre Ehe verbreitet wurden. „Man kann etwas für Clickbait schreiben. Man kann etwas für Schlagzeilen schreiben. Man kann etwas für die Sensation schreiben. Aber letztendlich kenne nur ich die Wahrheit“, stellt sie klar. „Ich spiele dieses Spiel nicht mit. Ich habe es erlebt. Ich weiß es. Ich kenne die Wahrheit. Wenn man nicht dabei war, weiß man es letztendlich nicht.“