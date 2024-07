Stars Armie Hammer weist Kannibalismus-Vorwürfe zurück

Armie Hammer - On the Basis of Sex NYC premiere - DEC 2018 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2024, 10:20 Uhr

Der Schauspieler verteidigt sich gegen die schweren Anschuldigungen.

Armie Hammer erklärt, dass er kein Kannibale ist, da er noch nie jemanden gegessen hat.

Der ‚Call Me by Your Name‘-Darsteller kämpft darum, seine Karriere wiederzubeleben und seinen Namen reinzuwaschen, nachdem 2021 Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut wurden. Mehrere Frauen beschuldigten ihn außerdem, Kannibalismus-Fantasien zu hegen.

Bei ‚Piers Morgan Uncensored‘ wurde der Schauspieler nun direkt von dem Moderator gefragt, ob er ein Kannibale sei. Daraufhin antwortete der 37-Jährige: „Wissen Sie, was man tun muss, um ein Kannibale zu sein? Man muss tatsächlich jemanden gegessen haben.“ Er selbst habe noch nie Menschenfleisch gegessen. „Das ist keine Frage, von der ich jemals gedacht hätte, sie beantworten zu müssen“, fügte Hammer hinzu. Die Anschuldigungen seien auf einvernehmliche sexuelle Handlungen und Rollenspiele zurückzuführen seien.

Seine Ex-Freundin Paige Lorenze beschuldigte ihn 2021, sie während ihrer viermonatigen Beziehung mit einem Messer im Intimbereich gebrandmarkt zu haben. Dort habe der Star seine Initialen hinterlassen. „Ich würde nicht Brandzeichen sagen, nein“, so Hammer. „Es gab ein Szenario, über das wir vorher gesprochen hatten, in dem ich mit einer winzigen Spitze den Buchstaben ‚A‘ nachgezeichnet habe – wie mit der Spitze eines kleinen Messers. Ich meine, in dieser Situation war nicht einmal Blut zu sehen. Es war mehr wie ein Kratzer… Das ist so ähnlich wie bei Paaren, die sich ihre eigenen Initialen tätowieren lassen.“ Es sei „eine kleine Sache“ gewesen.