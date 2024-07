Stars Armie Hammer: Karrieretod brachte ihm einen Neuanfang

Armie Hammer - On the Basis of Sex NYC premiere - DEC 2018 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2024, 08:00 Uhr

Armie Hammer glaubt, er wäre gestorben, wenn sich Hollywood nicht von ihm abgewendet hätte.

Der 37-jährige Schauspieler wurde 2021 mit Behauptungen über kannibalistische Fantasien und Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert, darunter Vergewaltigung. Nach einer zweijährigen Untersuchung durch das Los Angeles Police Department wurde jedoch keine Anklage erhoben.

Hammer wies alle Anschuldigungen zurück und betonte, dass ihm der „Karrieretod“ das Leben gerettet habe, während er sein „Fehlverhalten einräumte, darunter das Betrügen seiner Frau und das Benutzen von „Leuten, damit ich mich besser fühle“. Er erzählte Bill Maher im ‚Club Random‘-Podcast: „Mein Leben wäre genau so weitergegangen, wie es war. Und ich weiß, dass das letztlich nur an einem Ort enden würde, und das ist der Tod.“ Er fügte hinzu: „Ich habe den Tod meines Egos erlebt, den Tod meiner Karriere, den finanziellen Tod, all diese Dinge, richtig? Man muss sterben. Und wenn man stirbt, kann man wiedergeboren werden.“

Der ‚Call Me By Your Name‘-Schauspieler betonte, dass die Abwendung “unglaublich befreiend“ gewesen sei, weil er sich nicht mehr damit beschäftigt habe, wie er wahrgenommen werde. „Wenn alle beschließen, dass sie dich hassen, denkst du: ‚Oh, dann brauche ich ja sowieso nichts von euch. Ich sollte wohl einfach lernen, mit mir selbst zufrieden zu sein. Und dann macht man das, und es fühlt sich f****** toll an”, so der Darsteller. Hammer hat zugegeben, dass er „gefühllos und rücksichtslos“ gegenüber anderen Menschen war – einschließlich der Untreue gegenüber seiner jetzigen Ex-Frau Elizabeth Chambers, von der er sich 2020 nach über acht Jahren Ehe trennte – aber er hat die Vorwürfe gegen ihn wiederholt bestritten.