Stars Ellen DeGeneres: Tief verletzt von ‚gemein‘-Kommentaren

Ellen DeGeneres - Grammys 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2024, 08:00 Uhr

Ellen DeGeneres fand es verletzend, als „gemein“ gebrandmarkt zu werden.

Die langjährige Talkshow der 66-jährigen Komikerin geriet 2020 wegen Vorwürfen eines toxischen Arbeitsplatzes in die Kritik. Und während Ellen sich früher noch darum kümmerte, was die Leute über sie denken, um ihren Erfolg zu berechnen, hat sie es mittlerweile aufgegeben, sich um die Meinungen anderer zu scheren, nachdem sie sich von den negativen Schlagzeilen „verzehren“ ließ.

„Wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, bist du offen für die Interpretation aller. Und ich bin sicher, Sie haben das Sprichwort gehört: ‚Was andere Leute von mir denken, geht mich nichts an.‘ Weil die Leute alle möglichen Dinge sagen und du keine Kontrolle darüber hast. Aber du kennst die Wahrheit und das ist alles, was zählt“, sagte Ellen jetzt in ihrem neuesten Netflix-Special ‚For Your Approval‘. „Ich habe ein ganzes Leben damit verbracht, Menschen glücklich zu machen, und ich habe mich viel zu sehr darum gekümmert, was andere Menschen von mir denken. Wenn sie dich mögen, bist du dabei, und wenn sie es nicht tun, bist du raus. Der Gedanke, dass irgendjemand denkt, dass ich gemein bin, war für mich verletzend und hat mich lange Zeit verzehrt. Nach einem Leben voller Fürsorge kann ich einfach nicht mehr. Also tue ich es auch nicht.“

Ellen ist „stolz“ auf die Person, die sie jetzt ist, und möchte lieber als „geliebte“ Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Sie fuhr fort: „Aber wenn ich ehrlich bin… und ich habe die Wahl zwischen Menschen, die sich an mich erinnern als jemanden, der gemein war, oder als jemanden, der geliebt wurde. Geliebt werden? Geliebt? Geliebt. Jemand, der geliebt wird? Ich habe mich dafür entschieden.“ Der ‚Findet Dorie‘-Star, der mit Partnerin Portia Di Rossi verheiratet ist, hat mit dem Alter aber eine „Perspektive“ gewonnen. Ellen fügte hinzu: „Ich bin glücklich, kein Chef oder eine Marke oder eine Werbetafel zu sein, sondern nur eine Person.“ Ellen hatte auch angekündigt, nach der Stand-up-Show, die Anfang des Jahres gefilmt wurde, aus dem Rampenlicht zu treten. Bei ihrem Auftritt in Santa Rosa, Kalifornien, antwortete sie auf die Frage, wo die Fans sie als nächstes sehen können: „Ähm, nein. Das ist das letzte Mal, dass ihr mich sehen werdet. Nach meinem Netflix-Special bin ich fertig.“