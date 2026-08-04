Musik Ellie Goulding überrascht Fans mit neuer Dance-Kollaboration ‚Ravers‘

Ellie Goulding - V Festival - Hylands Park, Chelmsford, Aug 17 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 14:00 Uhr

Die Popsängerin veröffentlicht einen neuen Song aus ihrem kommenden Album.

Ellie Goulding veröffentlicht am Mittwoch (5. August) ihren neuen Song ‚Ravers‘.

Die Popsängerin hat zuletzt bereits mehrere Singles aus ihrem kommenden Album ‚I Know Too Much‘ herausgebracht, darunter ‚Black Prada Dress‘ und ‚4 Seasons‘. Nun hat sie sich jedoch entschieden, ihren Fans schon vorab einen weiteren Song zu schenken. Zu einem Ausschnitt des Tracks, den sie gemeinsam mit dem Grammy-prämierten Produzenten Dave Hamelin aufgenommen hat, schrieb Ellie auf Instagram: „Ich habe mit Dave Hamelin einen Song namens ‚Ravers‘ gemacht und hatte das Gefühl, dass ihr ihn jetzt schon braucht. Also bekommt ihr ihn. Der Song erscheint am Mittwoch, das Video folgt am Freitag.“

Bislang ist unklar, ob ‚Ravers‘ auf ‚I Know Too Much‘ enthalten sein wird oder als eigenständige Single erscheint. ‚4 Seasons‘ wurde erst vergangene Woche veröffentlicht. Darin singt Ellie davon, sich Hals über Kopf in ihren Partner Beau Minniear verliebt zu haben. Das kommende Album verarbeitet die emotionalen Folgen ihrer Trennung von Ex-Ehemann Caspar Jopling im Jahr 2024, mit dem sie den vierjährigen Sohn Arthur hat. Gleichzeitig schwärmt sie auf der Platte auch von dem Vater ihrer Tochter Iris, die im März zur Welt kam.

Der Song ‚4 Seasons‘ handelt von einem romantischen Aufenthalt des Paars im Four Seasons Hotel in Florenz, kurz nachdem sich die beiden kennengelernt hatten. Ellie singt darin: „Tagträume, zarte Gefühle, wir treiben unsere Spielchen im Four Seasons. Ich glaube, ich verliebe mich gerade in dich. Ich brauche das, will es festhalten.“

Die Musikerin hatte gegenüber ‚Nylon‘ enthüllt, dass sie nie geplant habe, ein „Scheidungsalbum“ zu machen. Die Songs hätten sich jedoch ganz natürlich in diese Richtung entwickelt. Einige Stücke seien schmerzhaft gewesen, andere hätten ihr geholfen, die Vergangenheit besser zu verarbeiten. Die Lieder hätten sich im Laufe der Zeit von „dunkel und wütend“ über „zynisch“ und „humorvoll“ bis hin zur Freude über eine neue Liebe entwickelt. ‚I Know Too Much‘ erscheint am 4. September.