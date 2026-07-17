Musik Mariah Carey plant festliche Europa-Tournee

Mariah Carey at MTV Video Music Awards Sept 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 11:00 Uhr

Die 'All I Want for Christmas Is You'-Sängerin wird dieses Jahr Weihnachtsstimmung in Europa verbreiten.

Mariah Carey plant in diesem Jahr eine weihnachtliche Europa-Tournee.

Die ‚All I Want for Christmas Is You‘-Sängerin wird ihre Weihnachtskonzerte erstmals seit acht Jahren wieder über den Atlantik bringen. Die Konzertreihe soll unter anderem Auftritte in der Londoner O2 Arena sowie in der Co-op Live Arena in Manchester umfassen. Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Es ist lange her, dass Fans in Großbritannien Mariah mit ihren weihnachtlichen Klassikern live erleben konnten, aber das Warten hat fast ein Ende. Nach Jahren, in denen sie ihre saisonalen Shows ausschließlich in den USA gespielt hat, steht sie kurz davor, eine komplette europäische Weihnachtstournee anzukündigen.“

Zuletzt trat Mariah im Sommer 2025 in Großbritannien auf, als sie beim Brighton Pride Festival als Headliner auf der Bühne stand und zudem ein Konzert auf dem Royal Sandringham Estate in Norfolk gab. Fans könnten dabei auch neue Songs zu hören bekommen. Im März verriet die 56-Jährige, deren aktuelles Album ‚Here For It All‘ im vergangenen September erschien, dass sie wieder im Tonstudio gearbeitet habe. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erzählte sie: „Ich nehme definitiv neue Musik auf und freue mich sehr darüber. Ehrlich gesagt nehme ich eigentlich ständig neue Musik auf, aber ich hoffe, dass sie erfolgreich sein wird und den Menschen gefällt. Aber ja, es gibt neue Musik.“

Auf die Frage, ob sie an einem neuen Album arbeite, lachte Mariah und erklärte: „Wenn ich das sage, werden die Leute immer sauer auf mich.“ Außerdem plant sie weiterhin die Veröffentlichung ihres lange verschollenen Grunge-Albums ‚Someone’s Ugly Daughter‘, weiß aber noch nicht genau, wann. Auf die Frage, ob die Version mit ihrem eigenen Leadgesang erscheinen werde, antwortete die Grammy-Preisträgerin: „Das möchte ich unbedingt, aber ich muss noch ein wenig warten.“ Warum sich die Veröffentlichung verzögert, konnte Mariah nicht genau erklären: „Ich weiß es nicht. Ich muss einfach noch einen Moment warten und es dann veröffentlichen.“ Gleichzeitig versprach sie: „Ich werde es tun. Wirklich. Es ist nur eine etwas komplizierte Angelegenheit.“