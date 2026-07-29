Musik Noah Kahan kritisiert Donald Trump wegen unerlaubter Nutzung seines Songs

Noah Kahan - BST Hyde Pakr 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2026, 14:00 Uhr

Noah Kahan kritisiert Donald Trump wegen unerlaubter Nutzung seines Songs.

Noah Kahan ist der jüngste Musiker, der US-Präsident Donald Trump dafür kritisiert, seine Musik ohne Erlaubnis verwendet zu haben.

Auslöser war ein Instagram-Beitrag des Weißen Hauses, in dem Kahans Song ‚American Cars‘ zur Untermalung eines Videos über Trumps Besuch im General-Motors-Stammwerk im Bundesstaat Michigan genutzt wurde. In dem Beitrag wurde Trump dafür gelobt, dass er „Amerika an erste Stelle“ stelle. Der ‚Stick Season‘-Interpret reagierte entsetzt und schrieb: „Ich würde niemals zustimmen, dass meine Musik zur Unterstützung von Ihnen oder dieser Regierung verwendet wird.“ Sein Co-Autor Noah Levine fand noch deutlichere Worte und schrieb: „Du fetter A****, dieser Song ist nicht für dich.“ Auf dem Instagram-Beitrag ist ‚American Cars‘ inzwischen nicht mehr zu hören. In einem TikTok-Video des Weißen Hauses wird das Lied jedoch weiterhin verwendet.

Kahans Kritik folgt nur wenige Tage nach einer ähnlichen Beschwerde von Katy Perry. Die Sängerin hatte Trump vorgeworfen, ihren Welthit ‚Firework‘ für ein TikTok-Video genutzt zu haben, das die Militärschläge der USA im Iran zeigte. Der Clip war mit den Worten versehen: „Der Iran wurde gewarnt.“ Katy Perry reagierte auf X: „Ich bin zutiefst schockiert und wütend, dass ‚Firework‘ im TikTok-Account des Weißen Hauses als Hintergrundmusik für Aufnahmen von Militärschlägen verwendet wurde.“ Sie betonte: „Ich habe dem nicht zugestimmt, wurde nicht gefragt und unterstütze das in keiner Weise.“

Die 41-Jährige erklärte außerdem, die eigentliche Botschaft ihres Songs sei dadurch völlig verfälscht worden. „Ich habe dieses Lied als Hymne der Hoffnung, der Heilung und der inneren Stärke für Menschen geschrieben, die ihre dunkelsten persönlichen Momente durchleben“, schrieb sie. Weiter erklärte Perry: „Zu sehen, wie eine Botschaft über Selbstwertgefühl und Zuversicht zur musikalischen Begleitung von Zerstörung und Gewalt gemacht wird, widerspricht allem, wofür dieses Lied steht.“ Abschließend stellte sie klar: „Meine Musik soll Menschen verbinden und nicht Krieg verherrlichen.“ Katy Perry hatte Firework bereits 2021 bei der Amtseinführung von Trumps politischem Rivalen Joe Biden gesungen.