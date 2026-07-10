Musik Anthony Hopkins startet mit 88 Jahren eine Musikkarriere

Sir Anthony Hopkins - March 2022 - Avalon - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star startet jetzt als Musiker durch - mit 88 Jahren.

Sir Anthony Hopkins hat im Alter von 88 Jahren eine Musikkarriere gestartet.

Der ‚Das Schweigen der Lämmer‘-Star hat seine erste Single ‚Bracken Road‘ veröffentlicht. Der Song ist der Vorbote seines Debütalbums als Komponist klassischer Musik mit dem Titel ‚Life Is a Dream‘, das am 21. August erscheinen soll. ‚Bracken Road‘, ein Stück aus Hopkins‘ Werk ‚1947: Suite for Solo Piano and Orchestra‘, wurde am Freitag (10. Juli) veröffentlicht. Die Komposition ist von seiner Kindheit in Margam in Südwales inspiriert, wo er geboren wurde.

Hopkins, der bereits im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspielen begann, erklärte in einem Statement: „Musik war meine erste Leidenschaft, mein erster Wunsch. Ich komponiere mein ganzes Leben lang Musik.“ Einige dieser Stücke würden ihn bereits seit Jahrzehnten begleiten. „Ich kehre immer wieder zu ihnen zurück. Mein ganzes Leben ist ein Traum“, erklärte er.

Für das kommende Album hat der ‚Hannibal‘-Darsteller einen Vertrag mit Decca Classics unterzeichnet. Das Werk wird von Gustavo Dudamel dirigiert und vom Philharmonia Orchestra aufgeführt. Hopkins ergänzte: „Einen Vertrag mit Decca zu unterschreiben, ist die Ehre meines Lebens. Es war ein echtes Privileg, mit dem renommierten Philharmonia Orchestra sowie den herausragenden Solisten, dem Cellisten Gregorio Nieto und dem klassischen Pianisten Sergio Tiempo, zusammenzuarbeiten.“

Insbesondere sprach er Maestro Gustavo Dudamel seinen Dank aus. Dessen Kunst sei „ein wesentlicher Bestandteil dieser musikalischen Reise“. Hopkins schwärmte: „Mit der eleganten Präzision seines Dirigentenstabs verlieh er jeder Note eine tiefe und bleibende Bedeutung und erschuf eine klangliche Landschaft, die die Zuhörer dazu einlädt, etwas ganz Persönliches zu fühlen und sich vorzustellen.“

Dudamel zeigte sich besonders beeindruckt von der „Schönheit und handwerklichen Qualität“ von Hopkins‘ Kompositionen. Der 45-jährige Dirigent sagte: „Sir Anthony Hopkins ist einer jener seltenen Künstler, deren kreative Stimme jedes einzelne Medium übersteigt. Dieselbe Tiefe an Vorstellungskraft, Menschlichkeit und emotionaler Wahrhaftigkeit, die seine außergewöhnliche Arbeit auf der Bühne und vor der Kamera geprägt hat, findet sich auch in seiner Musik wieder.“