Elon Musk: Sicherheits-Angst wegen Sorgerechtsstreit

Bang Showbiz | 24.12.2023, 13:03 Uhr

Elon Musk ist besorgt über eine „Reihe von Sicherheitsbedrohungen“, die sein Sorgerechtsstreit mit Grimes mit sich bringen könnte.

Der Tesla-Chef streitet sich aktuell mit seiner ehemaligen Partnerin – von der er sich im September 2021 nach einer dreijährigen On/Off-Romanze trennte – über die gemeinsamen Kinder X (3), Exa alias Y (23 Monate) und Baby Techno Mechanicus, der als Tau bekannt ist. Jetzt hat der Unternehmer das Familiengericht von Travis County in Texas gebeten, die Dokumente zu versiegeln, weil er befürchtet, dass die damit verbundenen Informationen in die falschen Hände, zum Beispiel von Hatern und Konkurrenten, gelangen könnten.

Laut ‚RadarOnline.com‘ argumentierte der 52-jährige Milliardär Anfang des Monats in einem Antrag, den Fall zu versiegeln, da er und seine Familienmitglieder „einer Reihe von Sicherheitsbedrohungen sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgesetzt“ seien. Weiter heißt es in dem Antrag: „Es gab auch schon früher Vorfälle von Stalking. Aus diesem Grund verfügt Musk über ein Team von Bodyguards, um die Sicherheit und Privatsphäre von ihm und seiner Familie zu gewährleisten. Es gibt einen Stab von mehreren Leibwächtern, die in Schichten eingeteilt sind, um Musk und seine Familie zu beschützen. Die Informationen, die in diesem Fall eingereicht werden, könnten die Sicherheit von Musk und seinen Kindern gefährden, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“

Der SpaceX-Gründer beantragte die Versiegelung der Unterlagen, nachdem Grimes – deren richtiger Name Claire Boucher ist – Gerichtsdokumente eingereicht hatte, die Details über seine anderen acht Kinder enthielten. In dem Antrag auf Versiegelung hieß es: „Musks Besorgnis in diesem Fall wurde kürzlich erhöht, nachdem Boucher einen Schriftsatz eingereicht hatte, der sich nicht nur auf die Kinder bezog, die Gegenstand dieser Klage sind, sondern auch auf Musks andere Kinder, die nichts mit diesem Verfahren zu tun haben. Daher sollte die Akte des Gerichts vor der Öffentlichkeit geschützt werden, nicht nur für die Privatsphäre und Sicherheit von Musk und seinen Kindern, die Gegenstand dieser Klage sind, sondern auch für die Privatsphäre und Sicherheit von Musks anderen Kindern.“

Musk ist so besorgt um seine Sicherheit, dass er sich dagegen wehrte, für eine aufgezeichnete Aussage im Büro von Grimes‘ Anwalt zu sitzen, aber stattdessen verlangte, dass er seine Aussage an einem streng geheimen „gesicherten Ort in Austin, Texas“ machen konnte, den er nur dem Anwaltsteam der ‚Genesis‘-Sängerin mitteilen würde.