Musik Elton John: Geheimes Album kommt in ein paar Wochen

Sir Elton John on the Pyramid Stage at Glastonbury Festival - Avalon - June 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2024, 10:00 Uhr

Sir Elton Johns neues Album ist nur noch wenige Wochen von der Veröffentlichung entfernt.

Es wurde erst im Februar berichtet, dass der 77-jährige Sänger an einer „streng geheimen“ Platte arbeite, nur Monate, nachdem seine letzte Tournee, die ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour, zu Ende ging. Jetzt hat sein Freund und Kollaborateur Bernie Taupin enthüllt, dass die 32. Studio-LP des ‚Tiny Dancer‘-Hitmachers „fertig“ sei.

In einer Rede bei ‚The Other Songs Live‘ in London Anfang dieser Woche sagte er: „Elton und ich haben ein Album, das sehr bald herauskommt, aber ich wage es nicht, etwas darüber zu sagen, weil ich unter strengen Anweisungen stehe, den Mund zu halten. Es ist alles fertig und aufgezeichnet.“ Bernie deutete aber an, dass das Album die Leute „überraschen und begeistern“ werde. Er fügte hinzu: „Ich denke, es ist ziemlich brillant und ziemlich zeitgemäß und es wird sicherlich viele Leute überraschen und begeistern und hoffentlich erfolgreich sein.“

Als die ersten Gerüchte über die Platte kursierten, wurde berichtet, dass Elton hoffe, das Album noch in diesem Jahr veröffentlichen zu können. Ein Insider erzählte damals der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Es war alles streng geheim, aber Elton ist zurück im Studio und arbeitet an einem neuen Album. Zeitrahmen sind immer beweglich, aber das vierte Quartal wurde in Bezug auf ein Veröffentlichungsdatum festgelegt. Er liebt Musik und das wird sich nie ändern, aber der Wunsch, so beschäftigt zu sein wie früher, hat nachgelassen.“