Stars Emilia Clarke glaubt, sie habe nach Gehirnblutungen ‚den Tod betrogen‘

Emilia Clarke - Secret Invasion - Launch Event LA - Disney - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 10:00 Uhr

Emilia Clarke glaubt, sie habe nach Gehirnblutungen 'den Tod betrogen'.

Emilia Clarke dachte, sie sei „dazu bestimmt gewesen zu sterben“, nachdem sie ihre zweite Gehirnblutung erlitten hatte.

Die 39-jährige Schauspielerin sagte, sie habe das Gefühl gehabt, „den Tod betrogen“ zu haben, nachdem sie während ihrer Zeit als Daenerys Targaryen in der Serie ‚Game of Thrones‘ zwei medizinische Notfälle überlebt hatte. Im Podcast ‚How To Fail with Elizabeth Day’ sagte sie: „Ich war einfach überzeugt davon, dass ich den Tod betrogen hatte und eigentlich hätte sterben sollen. Jeden Tag dachte ich nur daran.“

Emilia erlitt ihre erste Gehirnblutung nach Abschluss der Dreharbeiten zur ersten Staffel von ‚Game of Thrones‘. Sie erinnerte sich daran, sofort gespürt zu haben, dass etwas ernsthaft nicht stimmte, nachdem sie während eines Trainings im Fitnessstudio zusammengebrochen war. Sie erklärte: „Am ehesten lässt es sich so beschreiben, als würde ein Gummiband in deinem Gehirn plötzlich reißen. Dieser unglaubliche Druck.“ Nach ihrem Zusammenbruch schaffte es Emilia noch, zur Toilette zu kriechen, wo sie sich vor Schmerzen übergeben musste. In diesem Moment habe sie „gewusst, dass ihr Gehirn geschädigt wird“. Ihr nächster Gedanke sei gewesen, wie sie ihre Arbeit bei ‚Game of Thrones‘ fortsetzen könne, das von 2011 bis 2019 lief. Sie gestand: „Ich habe mich so geschämt, dass mir das passiert war, und hatte Angst, dass die Menschen, die mich engagiert hatten, mich als schwach oder zerbrechlich ansehen könnten.“

Die Schauspielerin erzählte Podcast-Moderatorin Elizabeth Day, dass sie den Showrunnern von ‚Game of Thrones‘, D. B. Weiss und David Benioff, von ihrem medizinischen Notfall erzählt habe, sonst jedoch niemandem. Sie sagte: „Ich wollte einfach nicht, dass irgendjemand davon erfährt.“ Das zweite Aneurysma trat auf, als Emilia in New York lebte und am Broadway in einem Theaterstück spielte. Ärzte hatten es bei einer Untersuchung nach der ersten Gehirnblutung entdeckt. Sie wurde operiert, doch nachdem der erste Eingriff misslang, mussten Ärzte eine Notoperation durchführen. Sie erinnerte sich: „Meine Eltern warteten auf mich, und die Ärzte kamen alle halbe Stunde herunter und sagten: ‚Wir glauben, dass sie sterben wird.'“

Nach der zweiten Gehirnblutung habe sie sich emotional „abgeschaltet“, erklärte Emilia. Sie sagte: „Wenn man eine Gehirnverletzung hat, bewegt man sich anders durch die Welt. Man wird sehr sensibel.“ Emilia erklärte zuvor bereits, dass sie heute „an einem sehr guten Punkt“ sei, da ihr „jedes Jahr das Gehirn gescannt wird“. Die Schauspielerin ergänzte: „Ich gehöre zu den 0,001 Prozent der Menschen, die das, was ich erlebt habe, ohne wirkliche Folgeschäden überlebt haben.“