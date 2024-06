Stars Emilia Clarke: Regisseurin statt Schauspielerin?

Emilia Clarke - Secret Invasion - Launch Event LA - Disney - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2024, 13:54 Uhr

Die 'Game of Thrones'-Darstellerin spricht über ihre Zukunftspläne.

Emilia Clarke möchte noch viele weitere Jahre schauspielern.

Die britische Darstellerin ist vor allem für ihre Rolle der Daenerys Targaryen in der HBO-Fantasyserie ‚Game of Thrones‘ bekannt. Doch könnte sich die 37-Jährige auch vorstellen, Regie zu führen? Auf die Frage, ob und wann sie vorhat, hinter die Kamera zu treten, verrät Emilia gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Oh mein Gott, irgendwann ganz sicher. Das ist etwas, das ich lieben würde. Ich meine, am liebsten helfe ich Leuten, sich für Castings selbst auf Band aufzunehmen. Ich sage: ‚Ja, ich mache es.‘ Ich liebe es. Ich liebe es absolut. Im Moment habe ich allerdings das Gefühl, dass ich noch viel mehr Schauspielerei in mir habe.“

Emilia ist der Meinung, dass es eine viel größere Verpflichtung ist, Regie zu führen als zu schauspielern. Dennoch liebäugelt sie damit, sich in der Zukunft in dieser Rolle zu versuchen. „Die Sache mit der Regie ist, dass man sich zwei Jahre Zeit nehmen muss, um nur diese eine Sache zu machen. Und ich denke mir: ‚Ja, aber ich würde lieber schauspielern als Regie führen wollen.‘ Aber ich würde mich freuen, wenn meine Karriere dort enden würde. Das wäre fantastisch“, plaudert die Schauspielerin aus.