Stars Emilia Clarke trifft Vorsorge für Familienplanung

Emilia Clarke - January 2023 - Avalon - The Pod Generation Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 11:00 Uhr

Emilia Clarke hat sich im Alter von 35 Jahren Eizellen einfrieren lassen.

Die 39-jährige ‚Game of Thrones‘-Darstellerin hat verraten, dass sie Vorkehrungen getroffen hat, um sicherzustellen, dass sie sich eines Tages ihren Traum von einer Mutterschaft erfüllen kann, nachdem sie einige stressige Jahre mit gesundheitlichen Problemen hinter sich hat, darunter zwei schreckliche Hirnblutungen.

Clarke – die in der neuen TV-Serie ‚Ponies‘ mitspielt – sagte der Zeitung ‚The Times‘: „Man durchlebt bestimmte universelle Momente, so wie ich mit 35, als ich meine Eizellen einfrieren ließ. Viele andere Frauen in diesem Alter lassen ihre Eizellen einfrieren.“

In dem Interview gab die Schauspielerin zu, dass sie die Hölle durchgemacht habe, nachdem sie gesundheitliche Probleme erlitten und dann den Tod ihres geliebten Vaters verkraften musste. Sie sagte: „Ich habe tatsächlich einige Jahre durchlebt, in denen ich meine Haustür verschließen und mich in mein Nest zurückziehen wollte. Ich kann gar nicht beschreiben, wie jung ich war, wie naiv ich war, als ich anfing. Ich hatte keine Ahnung von der Branche.“ Sie fügte hinzu: „Und dann hatte ich diese lebensbedrohliche Hirnverletzung, mir ging es so schlecht und ich dachte ständig, ich würde sterben. Und dann starb mein Vater, und das war schlimmer als die Hirnblutungen.“ Auf die Frage, ob sie jetzt glücklich sei, antwortete sie: „Ich werde einfach ganz ehrlich sein: Ich habe jahrelang mit großen Schmerzen gelebt. Dann wachte ich eines Morgens auf und merkte, dass ich das Schlimmste hinter mir habe.“

Clarke hatte zuvor zugegeben, dass sie sich eines Tages Kinder wünschen würde – und sogar angedeutet, dass sie sich mehr nach Kindern sehnt als nach einer Heirat. Im Jahr 2017 sagte sie dem Magazin ‚Elle‘: „Ja, ich möchte Kinder. Was die Ehe angeht, bin ich mir nicht sicher. Das klingt wahrscheinlich ziemlich typisch nach einem Millennial. Aber ich möchte wirklich jemanden finden, mit dem du eine Familie gründen möchtest.“