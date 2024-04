Film Emily Alyn Lind: Ihre ‚Enter the Void‘-Rolle beeinflusste den Verlauf ihrer Karriere

Emily Alyn Lind - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2024, 12:00 Uhr

Emily Alyn Lind verriet, dass sie auch heute immer noch von ihrer Arbeit an dem Horrorfilm ‚Enter the Void‘ verfolgt werden würde, in dem sie mitspielte, als sie fünf Jahre alt war.

Die ‚Gossip Girl‘-Schauspielerin hatte in dem Film aus dem Jahr 2009 ein junges Mädchen gespielt, das miterlebt, wie seine Familie bei einem Autounfall ums Leben kommt.

Die Darstellerin erinnert sich trotz ihres jungen Alters von damals noch lebhaft an die blutigen Szenen und glaubt, dass sie dadurch als Erwachsene dazu inspiriert wurde, düstere Rollen zu übernehmen. Emily verriet in einem Interview gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Dieser [Film] war an sich schon ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ob es paranormal ist, aber zu diesem Zeitpunkt fühlt es sich so an wie der Geist meiner Vergangenheit. Ich war so etwas wie fünf Jahre alt und es war die verrückteste Erfahrung. Die Leute sagten zu mir: ‚Oh, du erinnerst dich nicht mehr daran, fünf oder sechs Jahre alt gewesen zu sein‘, und ich sage immer: ‚Das ist so, weil ich im Grunde ein traumatisches Erlebnis durchlebte.‘ Ja, es war gefälscht, aber es war eine extreme und tragische Erfahrung, einen Autounfall zu erleben, bei dem die ganze Familie meiner Figur im Alter von fünf Jahren vor ihren Augen gestorben ist. Das war also einfach eine wilde Erfahrung mit all dem Kunstblut, und das ist auch der Grund, warum ich das tue, was ich heute tue.“ Der Star war zuvor in Filmen wie ‚The Babysitter‘ und ‚Doctor Sleep‘ zu sehen und war vor kurzem in ‚Ghostbusters: Frozen Empire‘ mit von der Partie gewesen.