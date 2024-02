Musik Eminem: Album mit 50 Cent?

Eminem performs - 37th Annual Rock & Roll Hall of Fame - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2024, 17:55 Uhr

Der legendäre Rapper würde liebend gerne eine Platte mit seinem Kollegen aufnehmen.

Eminem hätte Lust auf ein gemeinsames Album mit 50 Cent.

Der legendäre Rapper arbeitet derzeit an neuem Material, nachdem er zuletzt 2020 seine LP mit dem Titel ‚Music to Be Murdered By’ veröffentlicht hatte. Seit fest steht, dass Eminem eine weitere Platte veröffentlichen will, kursieren Gerüchte, es handele sich dabei um ein gemeinsames Album mit 50 Cent. In einem neuen Interview erklärte der ‚Lose Yourself‘-Interpret jetzt jedoch, dass seine neuen Songs keine Kollaboration mit seinem Rap-Kollegen werden. Eine zukünftige Zusammenarbeit mit Fifty könne er sich allerdings durchaus vorstellen. „Ich arbeite da gerade an einem kleinen Projekt“, kündigte Eminem im Gespräch mit dem Radiosender ‚SiriusXM‘ an. Auf die Frage, ob er dafür mit dem ‚Candy Shop‘-Interpreten im Studio sei, sagte er: „Ich weiß nicht, woher das stammt, aber es ist verrückt. Ich versuche ständig, ihn zu einem neuen Album zu überreden. Wir brauchen ein weiteres 50-Cent-Album — unbedingt. 50 hat gerade einen Höhenflug. Seit der Tour läuft es bei ihm. Ich habe ihm gesagt, egal was er von mir braucht, ich bin da. Das wäre allerdings verrückt — ein Album von mir und ihm.“

Im Laufe ihrer Karrieren haben Eminem und 50 Cent bereits mehrfach gemeinsame Songs aufgenommen. Ihre Freundschaft wurde jedoch vor allen Dingen durch die Zusammenarbeit an dem autobiografischen Film ‚8 Mile‘ legendär.