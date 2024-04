Musik Eminem: Comeback mit neuem Album ‚The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)‘

Eminem - Superbowl LVI - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2024, 13:45 Uhr

Eminem wird in diesem Sommer ein Comeback mit seinem neuen Album ‚The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)‘ feiern.

Der 51-jährige Rapper teilte die Neuigkeiten mit, als er am Donnerstag (25. April) beim NFL Draft 2024 in seiner Heimatstadt Detroit in Michigan auftrat.

Shady erschien bei dem Event mit NFL-Kommissar Roger Goodell, wobei sie das jährliche Spielerauswahltreffen eröffneten. Zuvor war ein Trailer eines Fake-Reporters kursiert, der den Tod von Eminems Alter Ego Slim Shady ankündigte. In der Ankündigung wurde erklärt: „Durch seine komplexen und oft kritisierten, zungenbrechenden Reime hatte der blonde Antiheld namens Slim Shady keinen Mangel an Feinden.“ Bei der Veranstaltung wurde hinzugefügt: „Die gleichen unhöflichen Texte und kontroversen Possen könnten letztendlich zu seinem Tod geführt haben. Begleiten Sie mich dabei, während wir die Ereignisse nachstellen, die zum Mord an Slim Shady geführt haben.” Der Musiker hatte den Clip zusammen mit dem Titel des Albums und dem Veröffentlichungsdatum im Sommer 2024 auf seinem Account auf Instagram geteilt. Shadys letztes Album war ‚Music to Be Murdered By‘ aus dem Jahr 2020 gewesen. Unterdessen hat Eminem gerade 16 Jahre Nüchternheit gefeiert. Der ‚Lose Yourself‘-Sänger markierte den besonderen Meilenstein, indem er in einem Posting auf seinem Account auf Instagram ein Foto veröffentlichte, auf dem er den 16-Jahres-Chip in der Hand hält, der ihm von seiner Selbsthilfegruppe überreicht wurde.