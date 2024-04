Mit True-Crime-Trailer Eminem kündigt neues Album für Sommer 2024 an

Eminem kündigte auf Instagram sein zwölftes Album an. (sv/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 11:54 Uhr

Seit vier Jahren warten seine Fans sehnsüchtig auf neue Musik. Nach einem Aprilscherz vor ein paar Wochen hat Eminem nun sein zwölftes Album angekündigt. Es soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Eminem (51) meldet sich mit neuer Musik zurück. In diesem Sommer soll das zwölfte Album des Rappers mit dem Titel "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" erscheinen. Das kündigte er selbst mit einem kleinen Trailer im Stil einer True-Crime-Doku an, den er auf Instagram postete.

Album mit True-Crime-Trailer angekündigt

Der etwa 30 Sekunden lange Clip beginnt mit einem fiktiven Reporter, der über den Mord an Eminems Alter Ego Slim Shady berichtet: "Mit seinen komplexen und oft kritisierten, zungenbrecherischen Reimen hat sich der blonde Anti-Held Slim Shady viele Feinde gemacht."

Auch Rapper-Kollege 50 Cent (48) kommt in dem Trailer zu Wort: "Er ist kein Freund, er ist ein Psychopath." Weiter kündigt der Reporter an: "Seien Sie dabei, wenn wir die Ereignisse nachstellen, die zum Mord an Slim Shady geführt haben." Eminem selbst hat auch einen kurzen Auftritt in dem Clip: "Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit für Slim."

Eminem erlaubte sich Aprilscherz zu neuem Album

Ein genauer Termin für das Album-Release gibt es allerdings noch nicht. Erst zum Monatsanfang erlaubte sich der Grammy-Gewinner einen Aprilscherz. Er veröffentlichte am 1. April ein Video auf Instagram, das die sofortige Veröffentlichung eines neuen Albums bekannt gab, das aber nie erschien. Dass es sich dabei um einen Witz handelte, war jedoch nicht gleich ersichtlich. Denn im März hatte Dr. Dre (59) in der US-Talk-Show "Jimmy Kimmel live!" verraten, dass Eminem an seinem neuen Album arbeite, das noch in "diesem Jahr" erscheinen solle.

Fans warten schon lange auf neue Musik von Eminem. Sein letztes Album "Music to Be Murdered By" veröffentlichte der Rapper 2020. Kommenden Sommer hat das Warten nun aber ein Ende.