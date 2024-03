Musik Eminem: Neues Album kommt dieses Jahr!

Eminem - MTV VMAs - Newark - New Jersey - August 28th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2024, 10:45 Uhr

Gute Nachrichten für alle Fans des Rap-Stars: Noch in diesem Jahr kommt eine neue Platte.

Eminem wird in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen.

Wie Dr. Dre jetzt verrät, kommt in den nächsten Monaten das erste Studioalbum des Rappers seit vier Jahren heraus. Zuletzt hatte er 2020 die Platte ‚Music to be Murdered By‘ veröffentlicht. Die Ankündigung machte Dr. Dre in der Sendung ‚Jimmy Kimmel Live!‘.

„Lasst mich euch jetzt etwas erklären. Eminem arbeitet an seinem eigenen Album, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, und ich habe mit ihm gesprochen, und er hat mir erlaubt, das hier in dieser Show anzukündigen“, verriet der Musikproduzent. „Ich habe Songs darauf und es ist toll. Morgen werde ich das gesamte Album zum ersten Mal hören.“

Trotz seiner Arbeit an den Songs sei Dr. Dre bisher noch nicht dazu gekommen. „Er hält sich mit seiner Musik sehr bedeckt, also habe ich noch nicht alles gehört. Ich habe noch nicht einmal alles komplett gehört, was ich gemacht habe, aber ich werde es hören, und er bringt dieses Jahr ein Album heraus“, erklärte der 59-Jährige.

Im Januar hatte Eminem angedeutet, dass er an neuer Musik arbeitet. Im Interview mit dem ‚SiriusXM‘-Radiosender ‚Shade 45′ verriet er: „Ich arbeite an einer Kleinigkeit.“