Musik Eminem: Seine neue Single ‚Houdini‘ erscheint am Freitag

Eminem performs - 37th Annual Rock & Roll Hall of Fame - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2024, 16:00 Uhr

Der Rapper wird seine neue Single am Freitag (31. Mai) veröffentlichen.

Eminem wird seine neue Single ‚Houdini‘ am Freitag (31. Mai) veröffentlichen.

Der Rapper hatte sein Comeback und den Tod von The Real Slim Shady, seinem Künstlernamen, angedeutet und kündigte an, dass der erste Track seines neuen Albums in wenigen Tagen herauskommen wird.

Eminem kotaktierte in seinem neuesten Vorschau-Clip Zauberer David Blaine per FaceTime und bat ihn um „Hilfe bei etwas“. Der Künstler verriet: „Ich habe mich gefragt, wie weit wir mit dieser Magie gehen können. Können wir zum Beispiel einen Stunt oder so etwas machen?“ Der Sänger fügte hinzu: „Also, für meinen letzten Trick werde ich meine Karriere verschwinden lassen.“ Der 51-jährige Star hatte vor kurzem auf seinem Account auf Instagram ein Video einer SMS-Konversation vom Freitag, dem 31. Mai, 12 Uhr mit seinen Fans geteilt. Die Nachricht war an „alle Kontakte“ gerichtet und lautete: „… und für meinen letzten Trick!“ Es wird zudem angenommen, dass Eminems „letzter Trick“-Nachricht eine weitere Anspielung darauf sein könnte, dass das neue Album das letzte für sein Alter Ego sein wird. Im vergangenen Monat verkündete die Rap-Ikone, dass sein nächstes Album ‚The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)‘ heißt und im Sommer herauskommen wird. Eminem teilte die Neuigkeiten mit, als er am 25. April beim NFL Draft 2024 in seiner Heimatstadt Detroit in Michigan auftrat.